Gripas epidēmija Latvijā ir beigusies

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) izsludinājis gripas epidēmijas beigas, aģentūru LETA informēja centa pārstāve Ilze Arāja.

Gribas epidēmijas beigas tiek izsludinātas ar rītdienu, 19.aprīli, jo SPKC gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa dati liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā pacientu skaits, kuri vērsušies pēc medicīniskās palīdzības un kuriem klīniski diagnosticēta gripa, nebija pārsniedzis epidēmijas slieksni jeb 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.

Monitoringa dati liecina, ka aizvadītajā nedēļā gripas intensitāte salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu samazinājusies par 50%. Tāpat samazinājies stacionēto pacientu skaits gripas un gripas izraisītas pneimonijas gadījumos. Tomēr gripas vīrusu cirkulācija vēl turpinās un aizvadītajā nedēļā gripas gadījumi reģistrēti sešās no desmit monitoringā iekļautajām teritorijām - Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē un Rīgā.

Kā norāda SPKC, šajā sezonā gripas epidēmiskā izplatība sākās jau no janvāra pirmās nedēļas un maksimālais saslimstības līmenis tika sasniegts janvāra beigās. No sezonas sākuma līdz februāra beigām cirkulēja pārsvarā A tipa gripas vīrusi, kas arī izraisīja epidēmijas augstāku intensitāti, bet no marta sākuma līdz epidēmijas beigām dominēja B tipa gripas vīrusi, kas turpinās arī patlaban.

Latvijā, līdzīgi kā citur Eiropā, epidēmijas laikā smagas gripas izraisītas sekas vairāk skāra gados vecākus cilvēkus.

Lai gan gripas epidēmija beigusies un sarūk gripas vīrusu izplatība, SPKC atgādina, ka gripas un citi elpceļu vīrusi turpina cirkulēt. Līdz ar to centra epidemiologi aicina arī turpmāk atcerēties par elpceļu infekciju profilakses pasākumiem - bieži jāmazgā rokas, regulāri jāvēdina telpas gan mājās, gan izglītības iestādēs un darba vietās, kā arī jāveic telpu mitro uzkopšanu, lietojot svaigus dabīgos produktus, kas palīdzēs stiprināt imunitāti, kā arī jāpagarina uzturēšanās laiks svaigā gaisā.