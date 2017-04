Turcijas opozīcija oficiāli pieprasa referenduma anulēšanu

Kamēr Turcijas premjerministrs Binali Jildirims otrdien aicinājis opozīciju pieņemt referenduma rezultātus, lielākā opozīcijas partija oficiāli pieprasījusi to anulēšanu.

Kā ziņots, saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem svētdien notikušajā referendumā 51% turku nobalsoja par atteikšanos no parlamentārās iekārtas un pāreju uz prezidentālu sistēmu, kas paredz ievērojamu prezidenta pilnvaru paplašināšanu.

Opozīcijā esošās Republikāniskā Tautas partijas (CHP) priekšsēdētāja vietnieks Bilents Tezdžans pavēstīja, ka partija iesniegusi oficiālu prasību anulēt referenduma rezultātus pieļauto pārkāpumu dēļ.

Viņš piebilda, ka CHP izmantos visas tiesiskās iespējas, lai apstrīdētu tautas nobalsošanu.

«Mēs pieprasām šī referenduma atcelšanu,» uzsvēra Tezdžans.

Opozīcija norādījusi uz dažādiem pārkāpumiem, taču vislielāko sašutumu izsaucis svētdienas vakarā izsludinātais vēlēšanu komisijas lēmums akceptēt arī tos biļetenus, uz kuriem nav oficiāla zīmoga, kas apliecina to īstumu, lai gan to pieprasa likums.

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) novērotāji, kas arī konstatējuši lielu skaitu pārkāpumu, atzinusi, ka šis vēlēšanu komisijas lēmums iedragājis svarīgu vēlēšanu drošības mehānismu.

Šie iebildumi izsaukuši asu Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdoana un Jildirima reakciju.

«Mēģinājumi mest ēnu uz balsojuma rezultātu, izplatot baumas par krāpšanos, ir lieki un velti,» norādīja premjers. «Tautas griba tika brīvi izteikta pie balsošanas urnām, un ar to lieta ir izbeigta. Ikvienam un visiem [sabiedrības] slāņiem, īpaši lielākajai opozīcijas partijai, ir jāizrāda cieņa [pret tautas gribu]. Nav pareizi runāt pēc tam, kad runājusi ir tauta.»

Savukārt CHP līderis Kemals Kiličdarolu apsūdzējis vēlēšanu komisiju neobjektivitātē un valdošās partijas atbalstīšanā.

«Ir skaidrs, ka Augstākā vēlēšanu kolēģija savu varu nav saņēmusi no tautas, likuma vai konstitūcijas, bet drīzāk no konkrēta politiska centra, no konkrētas politiskas autoritātes,» otrdien Ankarā uzrunājot deputātus, kas pārstāv viņa vadīto partiju, norādīja Kiličdarolu.

Tikmēr pie Augstākā vēlēšanu kolēģijas mītnes Ankarā otrdien drūzmējas simtiem cilvēku, kuri vēlas iesniegt savas prasības atcelt lēmumu ņemt vērā biļetenus, kas nav apzīmogoti saskaņā ar likumu.

Par līdzīgām rindām pie vietējās vēlēšanu komisijas nodaļas ēkas tiek ziņots arī no Stambulas.

Cita starpā svētdien referendumā apstiprinātie konstitūcijas grozījumi paredz atcelt līdzšinējo aizliegumu prezidentam darboties kādā politiskā partijā.

Tas ļaus Erdoanam oficiāli atsākt savu darbību valdošajā Taisnīguma un attīstības partijā (AKP), kuru viņš savulaik dibināja uz aizliegtās islāmistu kustības bāzes.

Jildirims otrdien paziņoja, ka AKP aicinās Erdoanu atgriezties partijā tiklīdz referenduma rezultāti tiks oficiāli izsludināti.

