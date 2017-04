Soctīklos: «Prātiņ, nāc mājās!» Vētraini par to, ka Rīgā neļauj attīstīties labajām skolām

Ilustratīvs attēls. Foto: REUTERS/Scanpix

Rīgas dome liegusi vairākām valsts ģimnāzijām galvaspilsētā atvērt jaunas klases 7.klašu grupā vai likusi samazināt klašu skaitu 8.klašu grupā, līdz ar to šogad samazināsies tajās uzņemamo skolēnu skaits. Daži no vecākiem to saista ar Rīgas domes vēlmi noturēt bērnus pilsētas mikrorajonu skolās. Skolas atzīst - bērniem būs jāpārdzīvo sāpīga konkurence un iekļūt tajās varēs tiešām tikai paši gudrākie.