Ušakovs uzskata, ka skolu kvalitāti nevar vērtēt tikai pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem

Skolu kvalitāti nevar vērtēt tikai pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Jāņem vērā kaut vai dalība olimpiādēs, tāpat jāņem vērā skolas atrašanās vieta, pieejamība, komentējot pētījumu par skolām, teica Rīgas mērs Nils Ušakovs («Saskaņa»).

«Mēs redzam to, ka, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, tiek pausti nepareizi apgalvojumi par Rīgas skolām,» teica Ušakovs un piebilda, ka pētījums, kurā vairākas skolas Rīgā atzītas par iestādēm ar zemiem rezultātiem, veikts ar nepareizu metodoloģiju un manipulēts ar bērnu skaitu, jo skolēnu skaits ir ņemts no viena gada, bet eksāmenu rezultāti – no otra.

Mērs arī akcentēja, ka Rīgā visas skolas nevar būt vienlīdz labas - tās nav divas, to ir 115, teica Rīgas mērs. «Ja kāda skola nevar parādīt tikpat labus rezultātus kā 1.ģimnāzija, tas nenozīmē, ka tā skola ir jāslēdz,» teica Ušakovs.

Kā piemēru Ušakovs minēja skolu Mangaļsalā, kuru Izglītības un zinātnes ministrija norādījusi kā iestādi ar zemu kvalitāti, – pat ja skolai ir sliktāki rezultāti, to slēdzot, bērniem izglītība kļūšot daudz nepieejamāka.

Savukārt viņa vietnieks Andris Ameriks skaidroja, ka izglītības ministram Kārlim Šadurskim esot tieksme radīt alternatīvās ziņas. Ameriks piesauca arī to, ka ģimnāzijās Rīgā esot ieguldīts liels naudas apjoms, kas veltīts mācību procesa uzlabošanai.

Tāpat Rīgas dome norāda, ka ministrija jau vairākām skolām esot atvainojusies par pētījumu. «Reformas nepieciešams sagatavot,» norāda domes pārstāvji un skaidro, ka pirms to veikšanas nepieciešams apspriest reformas ar visām iesaistītajām pusēm, lai rastu skaidras atbildes – kāda būs politika attiecībā uz skolu tīklu sakārtošanu.

Ušakovs arī skaidroja, ka var jau slēgt pusi skolu, taču tas izglītības kvalitāti neuzlabos. Domes pieeja – ka katrā rajonā jābūt pa skolai. Viņš skaidroja, ka dome neslēgs Rīgas skolas tikai tāpēc, ka ministrija tā saka.

Iepriekš ziņots, ka septiņās Rīgas vidusskolās obligāto vidusskolas eksāmenu indekss ir zemāks par 30%, liecina pētījuma par optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveidi pirmā posma rezultāti.

Indekss pētījuma ietvaros veidots, summējot trīs obligāto centralizēto eksāmenu vērtējumus, iegūto rezultātu dalot ar skolā mācību gada sākumā norādīto 12.klašu skolēnu skaitu un vēl dalot ar trīs.

Vidusskolas obligāto eksāmenu indekss Rīgas skolās liecina, ka Rīgas 29.vidusskolā, Rīgas 54.vidusskolā, Rīgas 61.vidusskolā, Rīgas 15.vidusskolā, Rīgas 92.vidusskolā, Rīgas 65.vidusskolā un Rīgas 53.vidusskolā minētais indekss ir zemāks par 30%. Prezentējot pētījuma pirmos rezultātus, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) sacīja: ja šis indekss ir zemāks par 30%, tad jaunieši neiegūst nepieciešamo izglītības kvalitāti. Kā skaidroja ministrs, indeksa lielums atkarīgs ne tikai no skolēnu uzrādītajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem, bet arī no skolēnu «atbiruma» mācību gada gaitā.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Latvijā ir virkne vidusskolu, kuru pastāvēšana kvalitātes ziņā nav pieļaujama, tādējādi netieši liekot saprast, ka, iespējams, skolas ar zemākajiem indeksiem potenciāli varētu skart, piemēram, izglītības pakāpes maiņa, vidusskolas pārveidojot par pamatskolām, vidējo izglītību koncentrējot spēcīgās izglītības iestādēs.

Rīgas mērs Nils Ušakovs jau norādījis, ka pētījums esot viltojums un krāpšana.

