Lielai daļai ārvalstnieku uzturēšanās atļaujas atteiktas pēc aizdomām par sadarbību ar specdienestiem

Pagājušā gadā galvenais iemesls termiņuzturēšanās atļauju (TUA) apmaiņā pret investīcijām atteikšanai vai anulēšanai bija riski par ārvalstnieku sadarbību ar ārvalstu specdienestiem, secināts Drošības policijas (DP) publiskajā pārskatā par dienesta darbību pagājušā gadā.

DP arī 2016.gadā turpināja to ārzemnieku pārbaudi, kuri TUA vēlas iegūt, pamatojoties uz investīcijām Latvijā. Kopumā 2016. gadā Latvijā tika izsniegtas 1864 TUA apmaiņā pret investīcijām, no tām 673 TUA tika izsniegtas pirmreizēji, bet 1191 TUA izsniegtas atkārtoti uz pieciem gadiem.

Tādējādi TUA pieprasījumu dinamiku pārskata periodā ietekmēja ārzemnieku kuri ieguvuši TUA pirms pieciem gadiem, intereses pieaugums to pagarināt uz nākamajiem pieciem gadiem, savukārt ārzemnieku interese, kuri TUA vēlas iegūt pirmreizēji, attiecībā pret 2015.gadu turpināja samazināties.

Vislielākā ārzemnieku interese joprojām ir saglabājusies par TUA iegūšanu, pamatojoties uz investīcijām nekustamajā īpašumā. Tomēr jāņem vērā, ka no pieprasītajām 1597 TUA tikai 514 pieprasījumi bija par to pirmreizēju izsniegšanu. Pārskata periodā par investīcijām uzņēmumu pamatkapitālā tika pieprasītas 115 TUA, no kurām 85 pieprasījumi bija par to pirmreizēju izsniegšanu, par investīcijām bankas subordinētajā kapitālā - 112 TUA, no kurām 37 pieprasījumi bija par to pirmreizēju izsniegšanu, savukārt par investīcijām bezprocentu valsts vērtspapīros tika pieprasītas 38 TUA, no kurām lielākā daļa jeb 37 tika pieprasītas par to pirmreizēju izsniegšanu.

DP vērtējumā ārzemnieku aktivitāti investīciju veikšanai Latvijā 2016. gadā galvenokārt ietekmēja Krievijas ekonomiskās situācijas svārstības un izmaiņas Krievijas normatīvajā regulējumā. Vērtējot TUA pretendentu sadalījuma pa valstīm dinamiku, secināms, ka, neraugoties uz ekonomiskās situācijas svārstībām, joprojām visaktīvāk TUA apmaiņā pret investīcijām Latvijā pieprasīja Krievijas pilsoņi - 1 340, kas veido 72% no kopējā TUA pretendentu skaita. Otro lielāko TUA interesentu skaitu veidoja Ukrainas pilsoņi, kam sekoja Kazahstānas pilsoņi, Ķīnas pilsoņi, Uzbekistānas pilsoņi un citu valstu pilsoņi.

2016.gadā, izvērtējot saņemtos pieteikumus, DP rosināja nepiešķirt TUA 30 ārzemniekiem. Pārskata periodā DP turpināja arī to ārzemnieku, kuri TUA saņēma iepriekšējos gados un kuriem ir jāveic TUA ikgadējā reģistrācija, atkārotu izvērtēšanu. Šo pārbaužu rezultātā DP rosināja anulēt TUA 11 personām.

TUA tika atteiktas vai anulētas saskaņā ar DP rīcībā esošo negatīvo informāciju un konstatētajiem riskiem, kuri attiecināmi uz valsts nacionālās drošības interesēm, kas savukārt ir par pamatu tam, lai ierobežotu ārzemnieka tiesības iegūt Latvijā TUA. «46% gadījumu tika konstatēti pretizlūkošanas riski, proti, TUA pretendents tiek vai var tikt izmantots ārvalstu specdienestu aktivitātēs, kas vērstas pret Latvijas interesēm,» teikts pārskatā.

22% gadījumu tika konstatēti ekonomiskie riski, piemēram, pastāvēja pamatotas aizdomas par iespējamu nelegālu finanšu līdzekļu legalizāciju vai pret personām viņu mītnes valstīs bija uzsākti kriminālprocesi par ekonomiskiem noziegumiem lielos apmēros. Savukārt 32% gadījumu tika konstatēti citi apdraudējumi nacionālajai drošībai, to skaitā riski valsts konstitucionālajai iekārtai, piemēram, personu saistība ar Krievijas īstenoto tautiešu politiku.

DP vērtējumā izmaiņas Imigrācijas likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī DP kapacitātes stiprināšana ir sasniegusi iepriekš izvirzīto mērķi - TUA pretendentu pārbaudes ir kļuvušas efektīvākas, tādējādi ierobežojot iespēju izmantot TUA apmaiņā pret investīcijām tādu darbību veikšanai, kas var radīt apdraudējumu mūsu valsts nacionālajai drošībai.

