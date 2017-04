Latvija teju jau izpildījusi «Grieķijas kvotu» bēgļu uzņemšanā

Ceļa norāde uz Mucenieku ciematu. Foto: Austra Helēna Žaggere / LETA

Bēgļu uzņemšanas jomā no trim valstīm Latvija ir gandrīz izpildījusi «Grieķijas kvotu» jeb uzņēmusi gandrīz visus mūsu valstij paredzētos 295 no patvēruma meklētājiem, kas nonākuši Grieķijā. No šīs valsts uzņemtie cilvēki lielākoties atbilst Latvijas sākotnēji izveidotajam profilam - tās ir ģimenes, kas spēj sazināties angļu vai arābu valodā.