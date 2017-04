Vāc parakstus par vēlēšanu tiesību piešķiršanu pilsoņiem no 16 gadu vecuma

Sabiedrības iniciatīvu portālā «Manabalss.lv» sākta parakstu vākšana par vēlēšanu tiesību piešķiršanu pilsoņiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu.

Kā iniciatīvas pieteicējs norādīts Fīlips Kapustins. Atsaucoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) datiem par vēlētāju aktivitāti, viņš uzsver, ka vēlēšanās piedalās arvien mazāk cilvēku - 2013.gada pašvaldību vēlēšanās piedalījās mazāk nekā puse no visiem balsstiesīgajiem, sasniedzot zemāko vēlētāju aktivitāti atjaunotās Latvijas vēsturē. Līdzīgi vēlētāju aktivitāte mazinājusies gan Eiropas Parlamenta vēlēšanās, gan arī Saeimas vēlēšanās.

Tendence liecina, ka arvien mazāk cilvēku iesaistās demokrātiskos procesos, interesējas par politiku un piedalās vēlēšanās, teikts iniciatīvas pieteikumā, uzsverot, ka proporcionāli mazais vēlētāju skaits mazina vēlēšanu leģitimitāti.

Iniciatīvas mērķis ir veicināt sociālo aktivitāti - palielināt to cilvēku skaitu, kas iesaistās demokrātiskos procesos Latvijā, un nodrošināt, ka vēlētāju skaita samazināšanās tendence tiktu apturēta, skaidroja Kapustins.

Lai to panāktu, viņš rosina grozīt Satversmes 8.punktu, kas nosaka, ka tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Tāpat būtu jāgroza Pašvaldību vēlēšanu likuma 5.pants, kas tāpat paredz, ka tiesības vēlēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu. Grozīt vajadzētu arī Eiropas Parlamenta likuma 2.pantu, kas tāpat atrunā to, ka vēlēšanu dienā vēlētājam jābūt pilngadīgam.

Grozot minētos likumus, Kapustins vēlas panākt, lai vēlēšanu tiesības tiktu piešķirtas pilsoņiem jau no 16 gadu vecuma. Viņaprāt, tas paaugstinās vēlētāju aktivitāti, veicinās gan sociālo un politisko aktivitāti, gan Latvijas jaunatnes interesi un kritisko domāšanu par politiskajiem procesiem un, līdz ar to, veicinās arī politiskās kultūrās attīstību Latvijā.

Kā ziņots, Saeima vēl 2015.gadā noraidīja priekšlikumu nodot izskatīšanai komisijās Latvijas Reģionu apvienības (LRA) izstrādātos grozījumus Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, kas paredzēja atļaut pilsētas un novadu domes vēlēšanās piedalīties iedzīvotājiem jau no 16 gadu vecuma.

Aicinājumu atbalstīt vecuma sliekšņa samazināšanu Eiropas valstīs jau 2011.gadā izteica Eiropas Padome (EP), aicinot piešķirt vēlēšanu tiesības jau no 16 gadu vecuma visās 47 EP valstīs visu veidu vēlēšanās. No Baltijas valstīm pirmā EP aicinājumam ir sekojusi Igaunija, kas pieņēma lēmumu par balsošanas vecuma samazināšanu pašvaldību vēlēšanās no 18 uz 16 gadiem, norādīja politiskais spēks.

Pašlaik pilsētas un novadu domes vēlēšanās var piedalīties Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņi, kuri ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.