Daudzdzīvokļu namā Salnas ielā pagrabā deg mašīnas; evakuēti 300 cilvēki

Šorīt vairāki pilsētas iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņo par ievērojamiem dūmiem no Purvciema vai Pļavnieku puses. Atbildīgie dienesti ziņo par paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku deviņstāvu daudzdzīvokļu namā Salnas ielā. Tur pagrabā degušas trīs automašīnas. No ēkas evakuēti 300 cilvēki, četri ir izglābti.

Šobrīd 22 ugunsdzēsēji glābēji strādā, lai likvidētu ugunsgrēku, kas izcēlies Salnas ielā Rīgā. https://t.co/hzjbQWbFjC— VUGD (@ugunsdzeseji) April 20, 2017

-->































Aizvērt Daudzdzīvokļu namā Salnas ielā pagrabā deg mašīnas Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Šorīt plkst. 6.48 tika saņemts izsaukums uz Salnas ielu Rīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlies deviņstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties ugunsdzēsējiem-glābējiem konstatēts, ka ēkas pagrabā deg trīs vieglās automašīnas 25m2 platībā un izveidojies stiprs piedūmojums. Ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu sievieti no lifta un vēl trīs cilvēkus ar glābšanas masku palīdzību no dzīvojamās mājas. Līdztekus no piedūmotās ēkas tika evakuēti apmēram 300 cilvēki. Plkst. 7.43 ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās lokalizēt šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku un šobrīd turpinās tā likvidācijas darbi.

Foto: TVNET lasītāja foto