Latviešu aktieri arī pagājušajā gadā saņēmuši atteikumu ASV darba vīzām

Latviešu aktieri arī pagājušā gadā saņēmuši atteikumu ASV darba vīzām, kas prasītas, lai izrādītu ārvalstu autora latviski tulkotu izrādi.Kā vēsta Austrālijas latviešu elektroniskais laikraksts «Latvietis», pagājušajā gadā latviešu informātikas speciālists ASV Andris Padegs publicēja savu rakstu par Liepājas teātra aktieriem atteiktajām ASV darba vīzām. Līdz ar to tika atcelta vācu autora Mārtiņa Valzera lugas «Kauja četrās sienās» ASV turneja.

Kā publicētajā vēstulē raksta Padegs, lai saņemtu ASV iebraukšanas vīzas teātra izrāžu aktieriem, vispirms ir nepieciešama piekrišana no Amerikas aktieru arodbiedrības, ka ārzemju aktieru uzstāšanās izrādēs neatņems darba iespējas vietējiem māksliniekiem. Marta beigās izrādes pasākuma organizatori saņēma vēstuli no Aktieru Taisnīguma Asociācijas ar paziņojumu, ka arodbiedrībai nav pretenziju pret šo izrādes turneju un, asociācija atzīst, ka šo aktieru uzstāšanās ir tipiski latviska. Arodbiedrība vēstulē Tēvzemes drošības departamentam ieteica izsniegt Liepājas teātra aktieriem iebraukšanas vīzas.

Pēc tam organizatori iesniedza «I - 129» petīciju Tēvzemes drošības departamenta ASV Pilsonības un imigrācijas dienesta nodaļā, lai aktieriem tiktu piešķirtas «P - 3» darba vīzas (Māksliniekiem vai izklaidētājiem, kuri ierodas lai piedalītos kulturāli unikālā programmā), raksta Padegs.

Rakstā minēts, ka aprīļa sākumā «Tilts» Tēvzemes drošības departamentā iesniedza anketu kopā ar kopiju no formāla līguma starp «Tiltu» un aktieriem, kā arī citas deklarācijas. Vēlāk iesniegums tika papildināts ar atbalsta vēstulēm no Amerikas Latviešu Apvienības (ALA), Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības (PBLA), un Latvijas vēstnieka ASV Andra Razāna. Iesniegumā tika pievienotas arī Latvijas preses un Norvēģijas Latviešu biedrības izrādes recenzijas angļu valodā.

Iesniegumam tika pievienota standarta pakalpojuma maksa 325 ASV dolāru apmērā, bet, kad jūnijā organizatori nebija saņēmuši atbildi, viņi iesniedza steidzamības apstrādes lūgumu par papildus 1225 ASV dolāru samaksu. 22.jūlijā Tēvzemes drošības departamenta ASV Pilsonības un imigrācijas dienesta nodaļas Vermontas centrs atbildēja, ka lūgums ir noraidīts, jo «Tilts» nav pierādījis, ka teātra izrāde ir kulturāli unikāla. Kaut arī visas atbalsta vēstules uzsvēra teātra kulturālo unikalitāti, tā esot moderna vācu rakstnieka luga, kuras pamatā nav tradicionālās latviešu kultūras vērtības.

Turnejas organizatori iesniedza apelāciju, kurā skaidroja, ka pasākuma galvenais mērķis ir sniegt iespēju tautiešiem skatīties izrādi latviešu valodā ar Latvijas aktieriem. Apelācijā organizatori uzsvēra, ka tieši valoda ir tā, kas lugai sniedz kulturālo unikalitāti. Apelācijā arī tika skaidrots, ka modernā luga izvēlēta tādēļ, lai latviešu jauniešiem parādītu, ka latviešu valoda nav saistīta tikai un vienīgi ar tās seno pielietojumu - valoda ir dzīva un ir daļa no ikdienas.

Kā raksta Padegs, apelācijas skaidrojumi nepalīdzēja, un organizatoru lūgums atkārtoti tika noraidīts. Situācijā neesot palīdzējusi arī vēstule no Latvijas vēstnieka Vašingtonā Andra Teikmaņa. Organizatoru apelācijas atbalstīšanā iesaistījās Mičiganas štata Juridiskās komitejas kongresmenis Maikls Bišops, taču arī tas nemainīja Tēvzemes drošības departamenta spriedumu.

Kā iepriekš ziņots, 5.aprīlī Latvijas Nacionālais teātris no ASV Tēvzemes drošības departamenta saņēma darba vīzu atteikumu. Atteikums esot pamatots ar to, ka konkrētā izrāde - Eliota Heiza komēdija «Ceļā uz mājām» - nav latviešu autora darbs, līdz ar to tās izrādīšanai Amerikā nav kultūrvēsturiskas nozīmes.

