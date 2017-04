Strādāt par pedagogiem vēlas arī personas, kuras iepriekš sodītas

Pērn Izglītības kvalitātes valsts dienestā saņemti 109 iesniegumi «Par personas izvērtēšanu», izsniegtas 42 atļaujas strādāt par pedagogu (tai skaitā 3 atļaujas ar ierobežojumiem strādāt par pedagogu atsevišķās izglītības mērķgrupās, t.i. ar bērniem līdz 18 gadu vecumam), 1 atteikums, TVNET uzzināja Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD).

No saņemtajiem iesniegumiem 14 iesniegumi saņemti no personām, kuras sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un līdz ar to kvalitātes dienestam nav tiesību lemt par atļaujas izsniegšanu. 2017.gadā izsniegtas 12 atļaujas strādāt par pedagogu.

Iepriekš sodīto personu izvērtēšanas komisija, lemjot par to, vai ieteikt izsniegt atļauju iepriekš sodītai personai strādāt par pedagogu, ņem vērā gan nodarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu, gan personas attieksmi pret to (piemēram, nožēlu par nodarīto, cik sen noticis noziedzīgais nodarījums, vai persona tajā laikā jau strādāja par pedagogu, vai izdarīja vienu vai vairākus noziedzīgos nodarījumus).

Izdarītie mazāk smagie noziegumi, kur komisija ieteikusi izsniegt personai atļauju strādāt par pedagogu, ir, piemēram, braukšana alkohola reibumā, izvairīšanās no nodokļu nomaksas,

grāmatvedības pārkāpumi, zādzība nelielā apmērā, kas paveikta pusaudžu vecumā.

3 personām noteikti ierobežojumi strādāt ar nepilngadīgajiem, t.i., izsniegtas atļaujas, kas paredz ierobežojumu attiecībā uz izglītības programmām, kuru izglītības mērķgrupa ir izglītojamie līdz 18 gadu vecumam. Atļaujas ar šādu ierobežojumu tiek izsniegtas gadījumā, ja persona bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, tomēr no spriedumā minētā var secināt, ka noziedzīgais nodarījums bijis saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu (piemēram, nodarīts viegls miesas bojājums).

Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās daļas 1.punktā noteiktajam izglītības iestādēs, kurās uzturas bērni, nedrīkst strādāt personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

