Rīgas mēra amata kandidātu viedokļi par īres maksas samazināšanu krasi atšķiras

Rīgas mēra amata kandidātu viedokļi par īres maksas kāpuma samazināšanu krasi atšķiras, liecina kandidātu paustais diskusijā resursu centrā sievietēm «Marta».

Politiskās partijas «Vienotība» mēra amata kandidāts Vilnis Ķirsis norādīja, ka Rīgā īres cenas ir «debesīs», kas esot saistīts ar to, ka pieprasījums ir krietni lielāks nekā piedāvājums. Viņš norādīja, ka «Vienotības» piedāvātais risinājums īres maksas samazināšanai ir būvēt pašvaldības īres namus.

Tāpat Ķirsis norādīja, ka uz šiem pašvaldības īres namiem varētu noteikt prioritāti dažādām mazāk aizsargātām sociālajām grupām Rīgā, piemēram, viena vecāka ģimenēm, taču visvairāk dzīvokļi būtu domāti jauno ģimeņu atbalstam.

Savukārt partijas «Latvijas attīstībai» valdes priekšsēdētājs Juris Pūce norādīja, ka Rīgas problēma neesot dzīvojamā fonda trūkums, jo kopumā dzīvojamais fonds Rīgā esot vairāk nekā pietiekams pašreizējam pieprasījumam. Problēma esot saistīta ar to, ka cilvēki neizliek sev piederošos dzīvokļus īrei, tāpēc Rīgas domei būtu jāmotivē īpašniekus to darīt. Izliekot tikai trešo daļu no dzīvokļiem, kas netiek lietoti, īres cenu kāpuma nebūtu, norādīja Pūce.

Pēc viņa paustā, pārliecināt cilvēkus izīrēt savus dzīvokļus var, veidojot ērtu mehānismu un atvieglojot nodokļus, taču tas neesot pašvaldības, bet gan valdības jautājums.

Jaunās konservatīvās partijas (JKP) pārstāvis Jānis Ozols teica, ka par spīti lielajām cenām Rīgā īres nami netiek celti, jo galvaspilsētā rekonstruēt dzīvokļus ir tik dārgi, ka īpašnieks labāk «sēž uz savas ķieģeļu kaudzes» un gaida brīdi, kad varētu dzīvokli izdevīgi pārdot.

Ozols piebilda, ka svarīgi panākt, ka izīrēt ir izdevīgi, savukārt tas nozīmētu, ka maksimāli jāsamazina administratīvais slogs.

Latvijas Reģionu apvienības līderis Mārtiņš Bondars norādīja, ka viens no veidiem, kā risināt īres cenu kāpumu, ir fiksēt nekustamā īpašuma nodokli, proti, ja cilvēkam pieder nekustamais īpašums, viņš varētu maksāt vienu noteiktu summu. Pārdodot dzīvokli, atbilstoši situācijai jaunajam īpašniekam noteiktu citu, bet arī fiksētu summu.

Pēc Bondara paustā, par īres namu būvniecību, kad tiks nodrošināta atbilstoša situācija, proti, būs izdevīgi dzīvokļu namus būvēt, rūpēsies privātais sektors.

