ZZS Rīgas domes vēlēšanu sarakstā iekļauts arī olimpiskais medaļnieks Pļaviņš

No Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) saraksta uz Rīgas domi kandidēs arī volejbolists Mārtiņš Pļaviņš, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Pļaviņš ir 2012.gada vasaras olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs pludmales volejbolā. Šobrīd Pļaviņš paralēli pludmales volejbolam spēlē klasisko volejbolu klubā «Poliur»/«Ozolnieki» un piedalās Latvijas čempionāta finālsērijā.

ZZS savā sarakstā iekļāvis vēl vienu bijušo olimpieti, pazīstamā šķēpmetēja Jāņa Lūša dēlu, šobrīd uzņēmēju Voldemāru Lūsi.

Reklāma

Bijušie olimpisko spēļu dalībnieki kandidēs Rīgas domes vēlēšanās arī no citu partiju sarakstiem. Latvijas Reģionu apvienības un partijas «Latvijas attīstībai» (LRA/LA) kopīgajā sarakstā iekļauta basketboliste Anete Jēkabsone-Žogota, no nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»- «Tēvzemei un brīvībai»/LNNK saraksta vēlēšanās kandidēs biatlonists Gundars Upenieks, savukārt no «Saskaņas»/«Gods kalpot Rīgai» saraksta vēlēšanās kandidēs bijušais olimpietis kanoe airēšanā Jefimijs Klementjevs.

Saistītie raksti