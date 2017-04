Latvija līdz šim patvērumu piešķīrusi gandrīz 200 pārvietotajiem ārvalstniekiem, aģentūru LETA informēja informēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).

Pagājušā piektdienā Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmā uz Latviju no Grieķijas pārvietoti 18 sīrieši, tajā skaitā desmit bērni.

Starp pārvietotajām personām ir tādu profesiju pārstāvji kā drēbnieks, šuvējs, aukle, audējs, pavārs. Vēl personas savos pieteikumos ir norādījušas arābu, angļu, kurmandži un turku valodas zināšanas.

Kopumā Latvija pārvietošanas programmā līdz šim uzņēmusi 318 personas, līdz ar to valsts ir uzņēmusi vairāk nekā pusi no solītā patvēruma meklētāju skaita.

ES pārvietošanas programmā Latvija 2015.gadā solidāri ar citām ES dalībvalstīm ir apņēmusies divu gadu laikā pārvietot 531 personu - 295 no Grieķijas, 186 no Itālijas un 50 no Turcijas bēgļu nometnēm.

Līdz šim brīdim no pārvietotajām personām bēgļa statuss piešķirts desmit personām un alternatīvais - 189 personām. Kā ir atzinuši cilvēki, kas strādā ar bēgļu uzņemšanu un integrāciju, lielākā daļa šo personu jau ir pametušas Latviju.

Pēc nogādāšanas Latvijā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ir jālemj, vai piešķirt šīm personām patvērumu - bēgļa vai alternatīvo statusu. Likums paredz, ka bēgļa statusu piešķir bez noteikta termiņa, bet alternatīvo - uz gadu. Ja joprojām pastāv atbilstoši apstākļi, tad alternatīvo statusu ir iespējams pagarināt.

Tāpat Latvijā regulāri, visbiežāk nelikumīgi, caur «zaļo» robežu nokļūst ārvalstnieki, no kuriem daļa pēc aizturēšanas lūdz patvēruma statusu Latvijā.

