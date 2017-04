Līdz šim pašvaldību vēlēšanām Jūrmalā pieteikti 12 dažādu politisko spēku saraksti

Pašvaldību vēlēšanām Jūrmalā līdz šim iesniegti 12 dažādu politisko spēku saraksti, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Uz vietu Jūrmalas domē kandidēs Eiroskeptiķu rīcības partija, partija «Saskaņa», partiju apvienība «Tev, Jūrmalai»/Jaunā konservatīvā partija, partija «Gods kalpot mūsu Latvijai», nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK (VL-TB/LNNK), partija «Progresīvie», Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), partija «Jūrmala - mūsu mājas», partija «Vienotība», Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība «Par neatkarīgu Latviju!», partija «Mūsu zeme» un partija «Latvijas attīstībai».

No partijas «Gods kalpot mūsu Latvijai» uz vietu Jūrmalas domē kandidēs 17 cilvēki. Ar pirmo numuru startēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Ausu, kakla, deguna klīnikas vadītājs Jānis Sokolovs. Viņam sekos SIA «Rīgas nami» valdes loceklis un SIA «Rīgas meži» projektu vadītājs Andrejs Kondrjatuks un zvērināta advokāte, Jūrmalas ģimeņu atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Evita Ostrovska. Kandidātu starpā ir arī advokāts Igors Dreija un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgs Sergejs Ļebedjekovs.

No VL-TB/LNNK uz vietu pilsētas domē kandidēs 18 cilvēki. Ar pirmo numuru startēs SIA «Jūrmalas mežaparki» prokūrists un SIA «JMP Serviss» valdes loceklis Andris Čuda. Viņam sekos SIA «Marrols» valdes loceklis Rolands Parasigs-Parasiņš un SIA «Escape World» un SIA «Dogra» valdes priekšsēdētājs Aigars Tempe. Tāpat kandidātu vidū ir SIA «Lauku avīze» žurnālists Zigmunds Bekmanis un žurnāla «Latvijas Tirgotāju kamera» redaktore Arta Alliu.

Savukārt partijas «Progresīvie» kandidātu sarakstā ir astoņi cilvēki. Ar pirmo numuru startēs biedrības «Progresīvie» priekšsēdētājs Māris Indulis-Graudiņš. Viņam sekos SIA «VIA Baltic» valdes priekšsēdētāja Anda Vītola un biedrības «Progresīvie» valdes locekle Ieva Lazda.

ZZS priekšgalā startēs bijušais Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis, kurš iesaistīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētajā krimināllietā par iespējamu partijas nelikumīgu finansēšanu, un viņam sekos pašreizējā Jūrmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe. No saraksta startēs arī pašreizējie domes deputāti Jānis Lediņš, Dace Riņķe, Ligita Maziņa, Irēna Kausiniece un Anita Adijāne. Tāpat no ZZS saraksta startēs Karina Siņkeviča, kura janvārī tika izslēgta no partijas «Saskaņas» pēc tam, kad atbalstīja Trukšņa atkārtotu iecelšanu amatā. No ZZS startēs arī Saeimas deputāts Romāns Mežeckis, SIA «Jūrmalas ūdens» komercdirektors Jānis Daugavvanags un Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs Rolands Greiziņš. Kopā no partijas startēs 18 cilvēki.

Partija «Jūrmala - mūsu mājas» iesniegusi sarakstu ar 18 deputāta amata kandidātiem. Partijā arī pirmo numuru startēs Tukuma novada domes būvinženieris Egmonts Krūmiņš. Viņam sekos izdienas pensionārs Andrejs Civjans un Jūrmalas pilsētas domes tūrisma speciālists Pāvels Dunajs.

No partijas «Vienotība» startēs 15 deputāta amata kandidāti. Ar pirmo numuru startēs pašreizējā deputāte Iveta Blaua. Viņai sekos Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktore Gunta Liepiņa un Dubultu doktorāta ārsts Juris Iļjenkovs. Kandidātu vidū būs arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības valdes loceklis Sandis Bērziņš un Jūrmalas advokātu biroja Individuāli praktizējošais zvērinātais advokāts Aldis Gēcis.

No Vislatvijas Sociāldemokrātu kustības «Par neatkarīgu Latviju» saraksta Jūrmalā startēs 15 cilvēki. Ar pirmo numuru startēs SIA «Inter Haus» projektu vadītājs Aleksandrs Bašarins. Sarakstā ir arī «Dzeki Gloss» mūziķis Kaspars Pudniks un Brīvprātīgās ugunsdrošības biedrības valdes priekšsēdētājs Lavrentijs Krotovs.

Tāpat uz vietu Jūrmalas domē kandidēs partija «Mūsu zeme». Tās sarakstā ir divi cilvēki - pensionārs Ilmārs Ančāns un SIA «Klippan Saule» tehnoloģe dizainere Ilze Ruģele.

Savukārt no partijas «Latvijas attīstībai» kandidēs 18 cilvēki. Ar pirmo numuru startēs Latvijas Koka būvniecības klastera izpilddirektors Gatis Zamurs. Viņam sekos biedrības «Jūrmala Eiropas pilsēta» speciāliste Ieva Peimane un SIA «Domenikss» konsultants Pēteris Binders.

Partijas «Saskaņa» kandidātu sarakstā ar pirmo numuru startēs Saeimas deputāts Ņikita Ņikiforovs, bet ar otro un trešo numuru - pašreizējie Jūrmalas domes deputāti Larisa Loskutova un Boriss Doņņikovs. Uz deputāta mandātu kandidēs arī vairāki «Saskaņas» valdes locekļi un izglītības iestāžu pārstāvji. Kopā sarakstā kandidē 16 cilvēki.

Partiju apvienībā «Tev Jūrmalai» un JKP ar pirmajiem diviem numuriem startēs pašreizējie domes deputāti Arnis Ābelītis un Mārtiņš Stulpiņš. Tāpat sarakstā ir pašreizējais Salacgrīvas novada domes deputāts Māris Trankalis, grupas «Labvēlīgais tips» dalībnieks Kaspars Tīmanis, kā arī bijušā Jūrmalas mēra Jura Visocka dēls Mārtiņš Visockis. Kopā sarakstā kandidēs 18 cilvēki.

Tāpat sarakstu iesniegusi «Eiroskeptiķu rīcības partija». Ar pirmo numuru startēs SIA «A.K Security» finanšu direktore Tamāra Meļņikova. Sarakstā startē arī vairāki pensionāri, studenti un pašnodarbinātie.

Pašvaldību vēlēšanas Latvijā notiks šā gada jūnija pirmajā sestdienā.

