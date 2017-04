CVK: Atsevišķi kandidātu sarakstu iesniedzēji pašvaldību vēlēšanām nebija uzreiz sagatavojuši nepieciešamos dokumentus

Atsevišķi kandidātu sarakstu iesniedzēji pašvaldību vēlēšanām nebija uzreiz sagatavojuši nepieciešamos dokumentus, pastāstīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) Informācijas nodaļas vadītāja Kristīne Bērziņa.

Šodien noslēgusies kandidātu sarakstu iesniegšana.

Sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas laikā CVK konsultējis gan vietējās vēlēšanu komisijas, gan pretendentu sarakstu sagatavotājus. Izplatītākā problēma izrietējusi no tā, ka atsevišķi kandidātu sarakstu sagatavotāji nebija rūpīgi iepazinušies ar likumā un instrukcijās norādīto informāciju, kas ir jāiesniedz saraksta reģistrēšanai. Šādos gadījumos iesniedzējiem bija jānāk vēlreiz vai arī situācija atbilstoši noteikumiem tika risināta citādi, norādīja Bērziņa.

Tāpat bijuši pieteikti arī kandidāti, kuri bija aizmirsuši, ka nav ievērots likuma nosacījums, ka viņu dzīves vietai bija jābūt deklarētai attiecīgajā pašvaldībā konkrētu laika periodu bez pārtraukuma. Citos gadījumos konstatēts, ka kāds cilvēks parakstījies kā divu vēlētāju apvienību atbalstītājs, līdz ar to viņš ticis svītrots no atbalstītāju saraksta attiecībā uz abiem kandidātu sarakstiem, liecina vēlēšanu komisiju sniegtā informācija.

Kāds no kandidātu sarakstu iesniedzējiem nebija sagatavojis kandidātu izkārtojumu, kādu vēlas redzēt saraksta listē. Savukārt, izmantojot elektronisko sistēmu, kāda no partijām sāka izmantot citas partijas nosaukumu, kurš bija līdzīgs. Politiskā spēka pārstāvji sākotnēji to nebija pamanījuši, bet pēc tam vērsās pēc palīdzības, lai labotu situāciju.

Kā pastāstīja Bērziņa, interesanta situācija izveidojusies arī kādā pašvaldība, kur sarakstu pieteikusi politisko partiju apvienība kopā ar partiju, kas jau ietilpst partiju apvienībā. Citā pašvaldībā kāds viena saraksta kandidāts ir parakstījies kā konkurentu saraksta atbalstītājs.

Likumā noteikts, ka, ja novada domes deputātu kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība, to ir jāparaksta ne mazāk kā 20 vēlētājiem jeb atbalstītājiem. Šiem vēlētājiem ir jābūt reģistrētiem dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Kandidātu sarakstus drīkst parakstīt tikai tie vēlētāji, kuri nav ietverti kādā no attiecīgās domes vēlēšanām iesniegtajiem kandidātu sarakstiem. Ja kāds vēlētājs ir pārkāpis šo noteikumu, viņa kandidatūra attiecīgajā kandidātu sarakstā svītrojama, teikts likumā.

CVK pagaidām neesot saņēmis sūdzības, kurās lūgts atcelt kādu no vietējo vēlēšanu komisiju pieņemtajiem lēmumiem.

Pašvaldību vēlēšanas notiks jūnija pirmajā sestdienā.

