Pusmiljons mediju atbalstam izdalīts «savējiem»: vai valdība to pieļaus?

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) uzdevis kultūras ministrei Dacei Melbārdei (VL-TB/LNNK) izvērtēt mediju pārstāvju pārmetumus par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējumu atbalstam medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai, informēja premjera preses sekretārs Andrejs Vaivars.

Kučinskis ar vairāku mediju pārstāvju parakstīto vēstuli iepazinies šodien un parakstīja Melbārdei adresētu rezolūciju ar lūgumu izvērtēt vēstulē pausto.

Pēc situācijas izvērtējuma kultūras ministrei būs jāsagatavo atzinums un par to jāinformē gan vēstules autori, gan Ministru prezidents.

Jau ziņots, ka vairāku Latvijas mediju pārstāvji ar atklātu vēstuli vērsušies pie Kučinska un Melbārdes ar lūgumu anulēt pirmā konkursa «Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā» rezultātus.

Vēstules autori norāda uz vairākām nepilnībām konkursa norisē un lūdz anulēt tā rezultātus, izsludināt jaunu konkursu, veikt izmaiņas vērtēšanas komisijas locekļu sastāvā, kā arī atcelt no amata Valsts Kultūrkapitāla fonda vadītājus Edgaru Vērpi un Sigitu Kušneri «kā uzticību zaudējušus, piešķirot 490 000 eiro valsts budžeta finansējumu šaurai pietuvināto pretendentu grupai». VKKF atbalstam medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai piešķīrusi 490 000 eiro.

Foto: lsm.lv

Reklāma

Konkursā par atbalstu medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai lielāko finansējuma apmēru - 58 000 eiro - saņēma reģionālais laikraksts «Kurzemes Vārds» projekta «Reģionālo Mediju spēks» īstenošanai.

Fonda finansējumu 50 000 eiro apmērā saņēma arī SIA «Red Dot Media» producētais TV3 raidījums «Melu teorija», 41 000 eiro tika piešķirti interneta portālam «Delfi» multimediāla populārzinātnisku lekciju cikla par Latvijas kultūrvēsturi īstenošanai un 40 000 eiro saņēma «Re:TV» (SIA «Vidzemes Televīzija») televīzijas diskusiju ciklam «Īsi un Konkrēti». Tāpat portāls «Delfi» saņēma 40 000 eiro projekta «Latvija 2020» īstenošanai un 35 000 eiro projektam «Latvijas pašvaldību temperatūra 2017».

No kopējā VKKF finansējuma atbalstam medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai, 31 000 eiro ieguva biedrība «Ascendum» interneta žurnāla «Satori.lv» autoru dienasgrāmatu veidošanai, 30 000 eiro tika piešķirti VSIA «Latvijas Televīzija» raidījuma «Laimes zeme» veidošanai, savukārt 25 000 eiro saņēma AS «Cits medijs» pētnieciskās žurnālistikas darbam izdevumā «Ir» par tādiem tematiem kā tiesiskums, ēnu ekonomika, būvniecība un pamestie bērni.

AS «Lauku Avīzes» projekts «Atmaskots» ar mērķi radīt ātru pretestību viltus ziņu izplatībai, kā regulāru un sistemātisku Latvijas mediju vides raksturlielumu, SIA «Dienas Mediji» projekts «Ziņu anatomija» un AS «Cits medijs» nozīmīgu notikumu atspoguļošanai «Ieraugi, saproti, dalies!» žurnālā «Ir» katrs saņēma 20 000 eiro no VKKF.

Tāpat 20 000 eiro fonda finansējuma ieguva katrs no sekojošajiem projektiem - SIA izdevniecība «Dienas žurnāli» projekts «Latvijas Simtgades Simboli», SIA «Izdevniecība Auseklis» projekts «Ar Saknēm Latvijā», SIA «Red Dot Media» televīzijas publicistikas filmas un pētnieciskās žurnālistikas centra «Re:Baltica» projekts «Kas sargās Latviju pēc».

Atklātā vēstule.

Vēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa «Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā» neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta «Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam» izpildi. (Atklāta vēstule)

1. Ministru kabinetā apstiprinātās Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020. gadam Rīcības virziena punkts Nr. 1 paredz «nodalīt valsts atbalsta veidus sabiedriskajiem un privātajiem medijiem», kā arī izveidot atbalsta sistēmu sabiedriski nozīmīga satura radīšanai privātajos medijos. Savukārt VKKF rīkotajā konkursā kā viens no atbalsta saņēmējiem ir atzīta VSIA «Latvijas Televīzija», kas, kā zināms, ir sabiedriskais medijs un saņem ikgadēju valsts budžeta finansējumu.

Tādējādi uzskatām, ka konkursa rīkotāji ir rīkojušies pretēji valdībā apstiprināto dokumentu pamatmērķim – ar mediju atbalsta fonda starpniecību atbalstīt sabiedriski nozīmīga satura radīšanu privātajos medijos. Uzskatām, ka šāda darbība diskreditē konkusa jēgu un būtību.

2. Konkursā uzvarējušo pārstāvju skaits ir ļoti ierobežots (kopā atbalstīti 16 projekti, kurus iesnieguši 12 organizācijas), turklāt vienam pretendentam piešķirts finansējums trim projektu īstenošanai, bet diviem pretendentiem piešķirts finansējums divu projektu īstenošanai katram.

Par triju projektu uzvarētāju ir atzīts viens pretendents – A/S «Delfi» (kopējā konkursā piešķirtā summa ir 116 000 eiro, kas ir 23,67% no kopējā piešķirtā finansējuma). Uzskatām, ka A/S «Delfi» nekvalificējas kā nepieciešamā valsts atbalsta saņēmējs, ņemot vērā iepriekšējo gadu finanšu rezultātus (uzņēmuma apgrozījums 2016. gadā sasniedz 3 051 949 eiro, peļņa pēc nodokļu nomaksas sasniedz 79 464 eiro), uzskatām, ka konkursa komisija ir rīkojusies pretēji mediju politikas pamatnostādnēm par mediju daudzveidību un veiksmīgas mediju uzņēmējdarbības iespēju nodrošināšanu mediju telpā, kā arī neētiski pret pārējiem pretendentiem, kuriem valsts atbalsts kvalitatīva un daudzpusīga satura radīšanā ir vitāli svarīgs pamatdarbības nodrošināšanai, nevis peļņas palielināšanai, kā tas ir A/S «Delfi» gadījumā.

3. Ministru kabinets, pieņemot Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020. gadam, ir definējis mērķi – Latvijas mediju politikas virsmērķis ir stipra, daudzveidīga, profesionāla, caurskatāma, ilgtspējīga un stabila mediju vide, kurā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī top kvalitatīvs, Latvijas sabiedrības interesēm un kopējam labumam atbilstošs saturs. Savukārt VKKF atbalstīto projektu iesniedzēju starpā ir satura radītāji («Red Dot Media», SIA «Ascendum», biedrība nodibinājums «Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs «Re:Baltica»»), kas neatbilst izpratnei par mediju likuma «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem» izpratnē. Tas nozīmē, ka konkursa rīkotāji nav nodrošinājuši vienlīdzīgu konkurenci starp tiem pretendentiem, kuriem ir jānodrošina regulāra medija uzturēšana (avīze, žurnāls, TV, radio, IT portāls) un tiem, kuri izmanto šīs mediju platformas sava satura izplatīšanai.

Ņemot šo visu vērā, mēs lūdzam:

1. Anulēt pirmā konkursa «Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā» rezultātus (rezultāti tika publiskoti 2017. gada 20. aprīlī).

2. Izsludināt jaunu konkursu ar labotu konkursa nolikumu, kurā:

- tiktu atdalīti pretendenti, kuri nodrošina tikai satura veidošanu, un pārējie mediji,

- samazināta projekta minimālā summa pretendentiem līdz 5000 eiro,

- noteikts, ka finansējums netiek piešķirts sabiedriskajiem medijiem,

- finansējums tiek piešķirts pretendentiem, ievērojot Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs 2016.–2020. gadam noteiktos pamatprincipus,

kā arī veikt citus labojumus, kas nodrošina konkursa atklātību, objektivitāti un profesionālu norisi.

3. Veikt izmaiņas konkursa vērtēšanas komisijas locekļu sastāvā, lai nodrošinātu vērtēšanas objektivitāti, kā arī nodrošināt konkursa komisijas locekļu neatrašanos interešu konflikta situācijā (komisijas loceklis Andis Mizišs ir LTV raidījuma «4. studija» producents (caur «Finger Film production», kur A. Mizišs ir kompānijas direktors), savukārt LTV ir viena no konkursa uzvarētājām).

4. Atcelt no amata Valsts Kultūrkapitāla fonda vadītājus Edgaru Vērpi un Sigitu Kušneri kā uzticību zaudējušus, piešķirot 490 000 eiro valsts budžeta finansējumu šaurai pietuvināto pretendentu grupai (12 pretendentiem).

A. god. premjera kungs! Ļ. cien. ministres kundze! Lūdzam nodrošināt, ka pirmo reizi no valsts budžeta piešķirtā nauda medijiem, kas ir ļoti nepieciešams atbalsts, tiktu sadalīta taisnīgi un godprātīgi!

* Vēstuli atbalsta:

SIA «Rīgas Apriņķa Avīze» vārdā – valdes locekle Eva Lūse;

SIA «Mediju Nams» vārdā – valdes priekšsēdētājs Nauris Kāpostiņš;

SIA «Ogres Vēstis Visiem» vārdā – valdes locekle Dzintra Mozule;

SIA «Ogres Balss» vārdā – valdes locekle Elīna Aupe;

SIA «Izdevniecība «Rīgas Viļņi»» vārdā – valdes priekšsēdētāja Aija Simsone (nepiekrīt vēstulē paustās argumentācijas 2. punktam);

biedrības «Analītiskās žurnālistikas darbnīca «6K»» vārdā – valdes locekle Antra Duntava;

A/S «TV Latvija» vārdā – valdes loceklis Kristiāns Alhimionoks;

SIA «Ventas Balss» vārdā – valdes locekle Gundega Mertena;

biedrības «Jauniešu klubs «Pēdas»» vārdā – Māris Žigats;

VSIA «Latvijas Vēstnesis» vārdā – valdes priekšsēdētāja Daina Ābele;

SIA «Izdevniecība «Dienas Mediji»» vārdā – valdes priekšsēdētājs Edgars Kots.