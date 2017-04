Strīķe izsaukta uz KNAB skaidroties par it kā notikušu kukuļošanu

Jaunās konservatīvās partijas Rīgas mēra amata kandidāte, bijusī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka vietniece Juta Strīķe šodien izsaukta uz savu bijušo darbavietu, lai sniegtu paskaidrojumus par it kā notikušu kukuļošanu KNAB.

Strīķe apliecināja, ka KNAB viņu bija izsaucis, lai sniegtu paskaidrojumus saistībā ar kādu birojā ierosinātu resorisko pārbaudi.

Strīķei zināms, ka pārbaude ir ierosināta pamatojoties uz kādas personas iesnieguma par to, ka kāds KNAB darbinieks it kā ir prasījis no šīs personas kukuli un tas bijis zināms Strīķei. Strīķe apgalvoja, ka viņa šo cilvēku personīgi nepazīst.

Reklāma

Tāpat Strīķei zināms, ka viņas izsaukšana notikusi pamatojoties uz Ģenerālprokuratūras norādījumiem.

Respektējot konkrētās KNAB izmeklētājas darbu, Strīķe tomēr uzskata, ka šādas pārbaudes veikšana ir valsts līdzekļu izšķērdēšana, jo par šādu kukuli viņai nekas nav zināms. «Tā vietā lai pārbaudītu, piemēram, Rīgas domes miljoniem eiro vērtos līgumus un citus nopietnus noziegumus kādēļ radīts KNAB, tiek veiktas murgainas pārbaudes. Diemžēl šobrīd tas ir kļuvis par KNAB un Ģenerālprokuratūras ikdienu,» uzsvēra Strīķe.

Bijusī KNAB korupcijas apkarošanas bloka vadītāja neizslēdza, ka personas vēršanās KNAB varētu būt saistīta ar pašvaldību vēlēšanu tuvošanos, turklāt KNAB jau viņa nestrādā aptuveni gadu.

Bijusī KNAB amatpersona atgādināja, ka arī citas izmeklēšanas iestādes saskaņā ar Ģenerālprokuratūras norādījumiem ir tikušas iesaistītas dažādās viņasprāt bezjēdzīgās pārbaudēs un kriminālprocesos, kuros viņai bijuši jāsniedz paskaidrojumi.

Jau ziņots, ka pērn Drošības policija pēc gandrīz pusgadu ilgas pārbaudes nolēma nesākt kriminālprocesu par bijušā KNAB Operatīvo izstrāžu nodaļas vadītāja Jura Juraša un Strīķes intervijās paustajiem izteikumiem, kuros kritizēta toreizējā KNAB vadība, Ģenerālprokuratūra un politiķi.

Savukārt Valsts policija sāka un vēlāk izbeidza kriminālprocesu saistībā ar Latvijas televīzijas raidījuma «Aizliegtais paņēmiens» eksperimentu par Triju Zvaigžņu ordeņu piešķiršanas kārtību. Lieta bija sākta pret LTV žurnālisti, kuras sarunas tika noklausītas. Lietā tika pratināta arī Strīķe. Viņai pašai nezinot žurnālisti bija vaicājuši deputātiem par vai Strīķei pienākas ordenis.

Saistītie raksti