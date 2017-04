ASV departaments tomēr piekritis izsniegt vīzas Nacionālā teātra aktieriem

Pēc Latvijas vēstnieka ASV Andra Teikmaņa tikšanās ar ASV Tēvzemes drošības departamenta pārstāvjiem darba vīzas Latvijas Nacionālā teātra aktieriem dalībai vasarā gaidāmajos latviešu dziesmu svētkos Baltimorā, Mērilendas štatā, tomēr varētu tikt izsniegtas, taču vēl jāsagaida ASV Pilsonības un imigrācijas dienesta nodaļas galējais lēmums.

Teikmanis telefonsarunā atklāja, ka Latvijas vēstniecībā ASV ir ticies ar Savienoto Valstu Tēvzemes drošības departamenta pārstāvjiem. Viņš skaidroja, ka departaments ir piekritis izsniegt darba vīzas Nacionālā teātra aktieriem, taču, lai tas notiktu, nepieciešams galējais lēmums no Pilsonības un imigrācijas dienesta nodaļas.

Teikmanis arī skaidroja, ka departaments ir informēts par ASV latviešu dziesmu svētku norises datumiem. Viņš cer, ka līdz tam laikam Nacionālā teātra aktieri saņems darba vīzas.

Jau ziņots, ka iepriekš Nacionālā teātra aktieri no ASV Tēvzemes drošības departamenta saņēma darba vīzu atteikumu, kas bija pamatots ar to, ka izrāde, kuru tie bija plānojuši spēlēt vasarā Baltimorā gaidāmajos ASV latviešu dziesmu svētkos, - Eliota Heiza komēdija «Ceļā uz mājām» - nav latviešu autora darbs, līdz ar to tās izrādīšanai Amerikā nav kultūrvēsturiskas nozīmes.