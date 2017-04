Uz protestu pret Krievijas agresiju Ukrainā sanākuši 40 cilvēki; pāri ielai bariņš ļaužu slavē Krieviju

Šodien pēcpusdienā iepretim Krievijas vēstniecībai uz mītiņu pret Krievijas agresiju Ukrainā sanāca aptuveni 40 cilvēki, novēroja aģentūra LETA.

Aptuveni desmit minūtes pēc protesta akcijas sākuma ielas otrā pusē, blakus Krievijas vēstniecības ēkai, ieradās nepilns desmits cilvēku, kuri līdzi bija atnesuši auduma plakātu rozā krāsā, uz kura rakstīts, ka «Krievija ir Ukrainas balsts».

Ar notikušo nebija apmierināti pret Krievijas agresiju protestējošie cilvēki. Viņi pauda, ka tā ir provokācija. Viens no šo cilvēku vidus uzrunāja klātesošos, uzsverot Krievijas ļaunos darbus Ukrainā, taču noslēgumā viņa runa pārvērtās stāstījumā par to, cik slikts ir Rīgas vadītājs.

Uz notikušo reaģēja policijas darbinieki, kuri lūdza vīrietim ievērot pieteikto protesta mērķi. Taču protestētāji nebija apmierināti ar to. Izrādot neapmierinātību par lūgumu mainīt sarunas tematu, viņi lūdza policijas darbiniekiem no pasākuma izraidīt kādu jaunu vīrieti, kurš jau no pasākuma sākuma esot to filmējis un izteicis provocējošus izteikumus krievu valodā, piemēram, ka «Krima ir mūsu». Uzklausot protestētājus, policisti palūdza jauneklim pamest notikuma vietu.

Pret Krievijas agresiju protestējošajiem ir līdzi plakāti, kas krāsoti Ukrainas karoga krāsās, kā arī Latvijas un Ukrainas karogi, bet citi, mazāki plakāti vēsta par to, cik slikts vai ļauns ir Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Līdzīgs bija arī viņu izkliegto saukļu saturs.

Garāmgājēji dažādi reaģē uz akciju. Vairāki krievvalodīgie to nosoda, pretī saņemot negatīvus komentārus no akcijas dalībniekiem.

Mītiņus ielas abās pusēs uzrauga līdz 20 kārtības sargiem.

Kā ziņots, akciju pret Krievijas agresiju Ukrainā rīko Latvijas ukraiņu kongresa pārstāvji.