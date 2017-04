Latvijas skolēns izcīna zelta medaļu Baltijas informātikas olimpiādē

Norvēģijas pilsētā Bergenā notikušajā Baltijas informātikas olimpiādē vienu no zelta medaļām izcīnījis Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolēns Ingus Jānis Pretkalniņš, turklāt Latvijas skolēni tikuši arī pie sudraba un bronzas medaļām, informēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijā (LIKTA).

Vienu no sudraba godalgām ieguva Aleksandrs Zajakins no Rīgas 89.vidusskolas, bet vienu no bronzas medaļām - Roberts Leonārs Svarinskisno no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas.

Vēl Latvijas komandu pārstāvēja Raitis Kriķis no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas, Jegors Baļzins no Rīgas 96.vidusskolas un Staņislavs Jefimovs no Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, kuriem šoreiz līdz medaļām nedaudz pietrūka.

Kopumā olimpiādē piedalījās 56 skolēni no desmit valstīm - Dānijas, Igaunijas, Islandes, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Norvēģijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas. Olimpiādē absolūtajā vērtējumā uzvarēja Zviedrijas skolēns Dāvids Vērns, kurš aiz sevis atstāja Polijas jauno programmētāju Mariušu Trelu. Pērn Baltijas informātikas olimpiādē uzvarēja Trela, aiz sevis atstājot Vērnu.

Šīs sacensības notiek katru gadu kopš 1995.gada. Iniciatīva sākās kā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas projekts, un sākotnēji olimpiādēs piedalījās tikai šo trīs valstu dalībnieki.

Pirmā Baltijas informātikas olimpiāde notika 1995.gadā Tartu, Igaunijā, un Latvijas izlase ir piedalījusies visās notikušajās olimpiādēs.

Šī olimpiāde ir svarīgs posms, gatavojoties Pasaules informātikas olimpiādei, kas no 28.jūlija līdz 4.augustam norisināsies Teherānā, Irānā.