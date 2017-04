LM atbalstīs ieceri par lielāku pensiju indeksāciju cilvēkiem ar lielu darba stāžu

Sociālo un darba lietu komisija aprīļa sākumā lūdza Labklājības ministrijai (LM) sniegt atzinumu par priekšlikumu piemērot lielākas pensiju indeksācijas cilvēkiem ar lielu darba stāžu, un ministrijas atzinums ir pozitīvs, proti, tā atbalsta ieceri.

Labklājības ministrs Jānis Reirs (V) informēja, ka pensiju jautājuma risināšanai sagatavotos priekšlikumus grozījumiem likumā «Par valsts pensijām», ministrija izstrādāja kopā ar Saeimā izveidoto darba grupu, tāpēc sniegtais atzinums ir vairāk formāls, skaidro Reirs.

Pēc viņa paustā, pie šī likumprojekta, pētot daudz un dažādus variantus, ticis strādāts jau gadu, un darba grupa apstājusies pie varianta, ka pensionāriem ar darba stāžu no 30 līdz 39 gadiem pensiju indeksācija notiks 60% apmērā no apdrošināšanas iemaksu algas indeksa. Savukārt par darba stāžu, kas lielāks par 40 gadiem, pensiju indeksācija notiktu 70% apmērā no apdrošināšanas iemaksu algas indeksa. Tāpat indeksācija 60% apmērā no apdrošināšanas iemaksu algas indeksa iecerēta tiem, kuri pensionējušies no darba vietas ar smagiem darba apstākļiem.

Ministrs norādīja, ka likumprojekta izstrādes laikā bija svarīgi, ka nauda tiek iztērēta kādam konkrētam mērķim, proti, nevis finansējumu novirzīt visām pensijām, arī lielajām, bet tieši tiem, kas pensionējušies līdz 1996.gadam. Risinājums ir atrasts, atliek tikai cerēt, ka parlaments to atbalstīs, piebilda Reirs.

Jau ziņots, ka Sociālo un darba lietu komisija aprīļa sākumā vēl nesteidza atbalstīt priekšlikumu piemērot lielākas pensiju indeksācijas cilvēkiem ar lielu darba stāžu, pirms tam lūdzot atbildīgajām iestādēm sagatavot atzinumus.

Toreiz Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš (ZZS) norādīja, ka priekšlikumu mehānisms nav tāds, kas sniegtu ļoti lielu pienesumu, tomēr liekot cilvēkam justies psiholoģiski novērtētam par ieguldījumu darbā. Četri eiro mēnesī nav daudz, taču dod straujāku pieaugumu pensijām, viņš norādīja.