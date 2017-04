Slikto laika apstākļu dēļ Rīgā nosēžas «airBaltic» reiss «Amsterdama – Tallina»

Igaunijā šodien plosās sniegputenis un brāzmains vējš, tādēļ Tallinas lidosta pēcpusdienā vairs nepieņem ienākošos avioreisus. Tallinas lidostas preses sekretārs Priit Koff pavēstījis, ka pie vainas ir nevis brāzmainais vējš vai sniegs, bet gan zemie mākoņi, kas apgrūtina redzamību. Lēmumus par nosēšanos pieņemot katras konkrētās lidmašīnas apkalpe un nevis pati lidosta.

Igaunijas mediji ziņo, ka arī «airBaltic» reiss BT 622 no Amsterdamas uz Tallinu tika novirzīts uz Starptautisko lidostu «Rīga». Turklāt pēc nosēšanās Rīgā lidmašīnai Boeing B737-300 atklāta kāda tehniska problēma, kuras dēļ visi 93 pasažieri un 5 apkalpes locekļi no lidmašīnas evakuēti. Pašlaik viņi atrodas Rīgas lidostas termināli un neviens no viņiem nav cietis. Pasažieri zināja stāstīt, ka lidojuma laikā lidmašīnā bijusi dzirdama dīvaina skaņa.

Reisam vajadzēja ierasties Tallinas lidostā plkst.14:00, bet ap plkst.15:15 visi pasažieri vēl arvien atradās Rīgas lidostas terminālī. Ap plkst.15:45 pasažieriem izsniegta bagāža, taču nav paskaidrots, kad un kādā veidā viņus nogādās Tallinā.

Reklāma

Plašāku informāciju «airBaltic» sola sniegt vēlāk, kad notikušais būs izmeklēts.

No Tallinas lidostas izejošos reisus laika apstākļi neietekmē, taču ienākošie reisi novirzīti uz Tartu, Helsinkiem un Rīgu. Pašlaik nav iespējams prognozēt, kad laika apstākļi Igaunijā un tās galvaspilsētas lidostā varētu uzlaboties.

Twitter