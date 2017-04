Raidījums: Pētersone-Godmane nav ieradusies uz pārrunām ar SAB

Iekšlietu ministrijā vadībā būs nepieciešamas pārmaiņas. Satversmes aizsardzības birojā ir noslēgusies pārbaude par ministrijas otro personu Ilzi Pētersoni Godmani. Valsts sekretārei ir atteikta augstākā līmeņa pielaide valsts noslēpumam. Ilze Pētersone Godmane gan turpina ieņemt augsto amatu ministrijā, jo oficiāli viņa ir jāiepazīstina ar speciālās atļaujas atteikuma iemesliem. SAB jau pirms vairākām nedēļām aicinājis Ilzi Pētersoni –Godmani uz pārrunām, taču tas nav noticis, svētdienas vakarā vēstīja TV3 radījums «Nekā personīga».

Pētersone –Godmane ir viena no pieredzējušākajām valsts sekretārēm. Iekšlietu sistēmā no privātā biznesa nākusī juriste izsitusies no zemākā amata līdz pašam augstākajam. 1998.gadā strādāt sākušajai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniecei jau pēc gada ministrijā uzticēja izstrādāt Eiropas savienības likumdošanas jautājumus. Par lielu viņas nopelnu uzskata Latvijas sagatavošanos Šengenas līguma telpai.

Augstāko amatu ierēdniecībā Ilze Pētersone Godmanes ieguva pirms astoņiem gadiem, kad spēka ministrija nonāca «Vienotības» pārziņā. Valsts sekretāram ir plašas pilnvaras. Lai arī viņa intervijā teikusi , ka smagnējās un vīrišķīgās Iekšlietu sistēmas vadībā esot komandas spēlētāja, nevis ministrs, bet tieši Ilze Pētersone –Godmane pieņēmusi lēmumus par miljonu iepirkumiem un virzījusi daudzus politiskus jautājumus tajā skaitā jūtīgo bēgļu tēmu.

Kad mēneša sākumā Nekā personīga par Pētersones pielaidi jautāja Iekšlietu ministram, Rihards Kozlovskis atbildēja, ka valsts sekretāre gaida atbildi no SAB. Viņš noklusēja, ka jau tobrīd Ilze Pētersone – Godmane nevar piekļūt slepenai informācijai un savus pienākumus pilnvērtīgi veikt nevar.

Rihards Kozlovskis, Iekšlietu ministrs (Vienotība), 2017.gada 6.aprīlis

Vai gaidāma valsts sekretāra maiņa? Pagaidām tādu ziņu nav.

Pielaidi darbam ar klasificētu informāciju izsniedz uz pieciem gadiem. Ilzei Pētersonei-Godmanei speciālās atļaujas termiņš beidzās martā. Neoficiāli zināms, ka dokumentus pielaides pagarināšanai viņa iesniedza laicīgi - jau gadu mijā.

No drošiem avotiem zināms, ka pārbaude ir noslēgusies Ilzei Pētersonei –Godmanei nelabvēlīgi. Viņa aicināta uz pārrunām, lai ar viņu pašu pirmo informētu par pārbaudes gaitu. Kārtība neparedz nosūtīt atkārtotu uzaicinājumu.

Iveta Maura, Satversmes aizsardzības biroja pārstāve

Procedūra pilnībā vēl nav noslēgusies, jo atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam persona jāuzklausa un iespējamā atteikuma gadījumā ir jāinformē par atteikuma iemesliem iespēju robežās, cik valsts drošības iestāde var atklāt.

Speciālo atļauju anulē, ja persona pārkāpusi kārtību, kas noteikta darbam ar valsts noslēpumu vai atklājies, ka tā par sevi sniegusi apzināti nepatiesas ziņas. Kāds notikums vai notikumi būtu kompromitējuši augsto amatpersonu neatklāj ne SAB, ne pati Pētersone.

Ilze Pētersone Godmane, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

Cik sen jūs strādājat bez pielaides un, kad jūs vērsāties SAB ar lūgumu to pagarināt?

Es atvainojos, bet procesu es nekomentēšu. Šobrīd nekādu lēmumu jaunu nav un ko komentēt man nav.

SAB nav jūs aicinājis uz pārrunām?

Es par procesu saku vēlreiz komentārus nesniegšu.

Domāju, ka tas iet saskaņā ar noteikto kārtību un visas puses ir apmierinātas.

Iepriekš izskanējis pieņēmums, ka iemesls pielaides nepagarināšanai varētu būt Godmaņu ģimenes tuva draudzība ar vienu no Latvijas gāzes īpašniekiem Juri Savicki. Pētersones dzīvesbiedrs, bijušais premjers Ivars Godmanis spēlē vienā tenisa klubā ar kādreizējo VDK štata darbinieku, Krievijas Gazprom ļaudīm pietuvināto Savicki, un Godmaņu pāris ir biežs viesis viņa organizētos vai finansētos pasākumos.

Pētersone-Godmane

Vai kā amatpersona esat pieņēmusi labvēlīgus lēmumus Jurim Savickim vai viņam pietuvinātiem cilvēkiem?

Neesmu šādus lēmumus pieņēmusi. Bet es vēlreiz gribu teikt, ka sarunu un kaut kādu sarunu , kas attiecas uz pielaidēm- komentāru nebūs.

Jūs redzat kādus šķēršļu, kādēļ jūs pielaidi nevarētu saņemt?

Es atvainojos - komentāru par šo procesu nebūs.

Draudzība ar Savicki ir sena un Godmaņu pāris to nav slēpis. Vai tas ir iemesls pielaides atteikumam nekomentē arī premjers. Viņš arī nezina, kad varētu notikt izmaiņas iekšlietu ministrijas vadībā. Viņš Pētersoni – Godmani uzskata par pārāk pieredzējušu, lai viņa pavisam atstātu arī darbu valsts pārvaldē.

Māris Kučinskis, Ministru prezidents (ZZS)

Vai, jūsuprāt, Ilze Pētersone-Godmane varētu palikt strādāt valsts pārvaldē arī tad, ja Satversmes aizsardzības birojs gala lēmumu viņai dod negatīvu?

Es ne tikai saku, ka viņa var palikt, es arī viņai to esmu pats arī personiski teicis, ka es tādus kadrus, un viņu nav tik daudz valsts pārvaldē, ka tādā gadījumā, nu, mēs diskutēsim par viņas darbu kādā citā iestādē, kur ir ļoti grūti uzdevumi.

Tā kā jā – viennozīmīgi, es nedomāju, ka, lai kā arī, acīmredzot, nu, mūsu drošības iestādēm ir tādas tiesības un tas var tā būt, var būt, ka nav pielaides, bet mums jau ir arī daudz ļoti, ļoti svarīgi darbi kur pielaidi neprasās.

Jūs tāpat kā viņa šobrīd gaidāt?

Jā, es gaidu, protams.

Speciālo atļauju izsniegšanas kārtība tomēr neparedz bezgalīgu vilcināšanos. Ja tuvāko nedēļu laikā Godmane – Pētersone neatradīs laiku iepazīties ar pielaides atteikuma iemesliem, viņai lēmumu nosūtīs pa pastu. To var pārsūdzēt ģenerālprokuroram.

Pētersone-Godmane

Vai redzat iespēju palikt valsts pārvaldē, ja SAB lēmums jums ir negatīvs?

Šobrīd neesmu domājusi šādu jautājumu.

Paldies!

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis interviju atteica un savu atbildi nosūtīja rakstiski.

Saistībā ar Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres Ilzes Pētersones-Godmanes pielaides jautājumu darbam ar valsts noslēpumu saturošu informāciju, pašlaik man komentējamu jaunumu nav. Valsts sekretāre pilda savus pienākumus un pašlaik nestrādā tikai ar tiem ar jautājumiem, kas saistīti ar pieeju valsts noslēpumu saturošai informācijai.

