«Skonto» stadionā uzlikti atpakaļ krēsli un apgaismojums

Skandālā iekļuvušajā «Skonto» futbola stadionā Rīgā uzstādīti atpakaļ krēsli un apgaismojums, pastāstīja Latvijas Futbola federācijas (LFF) izpilddirektors Edgars Pukinsks.

«Skonto» stadions skandālā nokļuva pirms nepilna mēneša, kad pēc īpašnieku SIA «Adventika Group» un SIA «Light», kam pieder daļa kustamā manta, strīda tika demontētas apgaismes lampas, kā arī vairākos sektoros noņemti krēsli.

Situāciju īpaši uztraucošu radīja fakts, ka 9.jūnijā Latvijas izlasei jāuzņem Portugāles futbola valstsvienība, bet «Skonto» stadions ir vienīgais, kurš Latvijā atbilst visiem starptautiskajiem standartiem.

Pēc ilgāka neskaidrību perioda 19.aprīlī LFF prezidents Guntis Indriksons paziņoja, ka panācis vienošanos ar iesaistītajām pusēm un viss stadionā būs kārtībā.

«Vēl jāveic gaismu kalibrēšana, bet pēc būtības viss ir salikts vietā un jāsakārto tikai nianses,» pastāstīja Pukinsks. «Visu testa režīmā izmēģināsim Latvijas kausa finālā 17.maijā, uz to arī, visticamāk, atbrauks cilvēks no Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA), lai veiktu pārbaudi,» viņš norādīja.

Kā atklāja Pukinsks, apgaismes lampas uzliktas atpakaļ vecās, bet jaunus krēslus iegādājies stadiona apsaimniekotājs SIA «Fitnesa parks».

«Vecie krēsli savu jau bija nokalpojuši un pastāvēja risks, ka tie varētu plīst, kad pēc demontāžas tiktu likti atpakaļ, tāpēc apsaimniekotājs izvēlējās par saviem līdzekļiem uzlikt jaunus,» skaidroja Pukinsks, piebilstot, ka bija pieejami arī vecie stadiona krēsli.

LETA jau vēstīja, ka vistuvāk starptautiskajiem standartiem no pārējiem stadioniem Latvijā ir stadions «Daugava» Liepājā un Pukinsks uzsvēra, ka arī tagad tiks turpināta tā pielāgošana.

«Šobrīd vairs mums nav ārkārtas situācija, tomēr Liepājas stadionu joprojām attīstīsim kā alternatīvu vietu, kur spēlēt,» pauda Pukinsks.

Iepriekš bija zināms, ka, lai nodrošinātu spēles ar Portugāli norisē, no valsts budžeta būtu bijis nepieciešams gandrīz pusmiljons eiro.

Tāpat ziņots, ka Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa 3.maijā skatīs lietu «Adventika Group» pieteikumā par zvērināta tiesu izpildītāja Mārtiņa Eglīša darbībām saistībā ar «Skonto» stadionu.

Šajā lietā Latgales priekšpilsētas tiesa nolēma piemērot pagaidu noregulējumu un atlikt Eglīša darbības - apķīlātās kustamās mantas izvešanu no «Skonto» stadiona -, līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai sūdzībā par viņa rīcībām. Tiesa skatīja «Adventika Group» pieteikumu par Eglīša izpildu darbību - apķīlātās mantas izvešanu no to atrašanās vietas - atlikšanu.

Sūdzībā tika norādīts, ka martā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā tika ierosināta lieta «Light» prasībā pret «Adventika Group» par īpašuma tiesību uz kustamu mantu atzīšanu un valdījuma piešķiršanu, vienlaikus ietverot lūgumu par prasības nodrošināšanu jeb par kustamās mantas apķīlāšanu, ko tiesa daļēji apmierināja.

Nolūkā novērst «Adventika Group» piederošās mantas izvešanu no «Skonto» uzņēmums un «Fitnesa parks» pārstāvji vērsās pie tiesu izpildītāja, lūdzot par apķīlājamās mantas glabātāju noteikt Juriju Kalniņu. Uzņēmums sūdzībā tiesai norādīja, ka tiesu izpildītājs, izpildot tiesas lēmumu, «ir pieļāvis būtiskus likuma normu pārkāpumus», proti, ignorējis tiesneses lēmumā norādīto, ka pirkuma līgumā uzskaitītās mantas izvešanai no stadiona nav pamata, un ar to pārkāpis likumu.

