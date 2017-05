Labdarības akcijā dāvās iespēju bērniem no SOS ciematiem doties piedzīvojuma braucienos

Dāvanu tirgotājs «Lieliska dāvana» šodien sācis labdarības akciju «LieliskaDāvanaLatvijai», kuras mērķis ir dāvāt bērniem no SOS ciematu ģimenēm iespēju doties piedzīvojuma braucienā pa Latviju, informēja labdarības akcijas organizatori.

Lai iesaistītos akcijā, jāapmeklē mājaslapu lieliskadavana.lv/Latvijai un jāiegādājas kādu no 22 speciāli sagatavotajiem dāvanu piedzīvojumiem kategorijā www.lieliskadavana.lv/Latvijai. «Lieliska dāvana» tādu pašu piedzīvojumu dāvās bērniem no SOS ciematiem. Akcijas norisināsies no šodienas līdz 1.jūnijam, kas ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.

«Prieks, kuru bērni var rast izjādēs ar zirgiem, izbraucienos ar laivu vai iepazīstot rupjmaizes cepšanas procesu, nav novērtējams naudā. SOS bērnu ciematu ģimenēm būs iespēja doties gan aktīvā, gan relaksējošā, gan izglītojošā kopīgā atpūtā uz kādu no skaistajām Latvijas vietām,» sacīja «Lieliska dāvana» mārketinga un projektu vadītāja Liene Strode.

Reklāma

«Lieliska dāvana» pārstāvji informēja, ka labdarības akciju atbalsta vairāki uzņēmumi, tostarp maizes ceptuve «Lāči», zirgu sēta «Dārziņi», kuģītis «Vecrīga», vindsērfinga apmācību centrs «Richard Windsurfing Club», «Happy Hobby Horses», «Rojas golfa klubs», boulderinga centrs «Falkors», «Rīgas laiva», klinšu kāpšana «Parkas biedrība», salons «VSpa» un «Beauty Shop».