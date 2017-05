Austrumu slimnīcā veiktas vairāk nekā 100 laparoskopiskās resnās un taisnās zarnas operācijas

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas (RAKUS) Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas koloproktologi pirmie Latvijā veikuši vairāk nekā 100 laparoskopisku resnās un taisnās zarnas operāciju, informēja slimnīcas pārstāve Aija Lietiņa.

Viņa norādīja, ka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā kolorektālā vēža, kā arī citu resnās un taisnās zarnas slimību ārstēšanai ar katru gadu aizvien biežāk izmanto minimāli invazīvo un par tradicionālajām atvērtajām operācijām krietni saudzīgāko laparoskopisko ķirurģiju, tiecoties tuvoties Eiropas vadošo klīniku standartiem.

Laparoskopiskas operācijas veic, caur dažiem nelieliem iegriezumiem vēdera priekšējā sienā ievadot vēdera dobumā speciālus ķirurģiskos instrumentus un laparoskopu. Tas ir optisks instruments, kas aprīkots ar gaismas avotu un kameru un pārraida attēlu no vēdera dobuma uz monitoru. Lai iegūtu lielāku telpu darbībai ar ķirurģiskajiem instrumentiem, vēdera dobumā ievada ogļskābo gāzi, skaidro Lietiņa.

Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas Koloproktoloģijas nodaļas vadītājs Zurabs Kecbaja norādīja, ka, salīdzinot ar atvērtu operāciju, laparoskopiskai operācijai ir daudz priekšrocību, tostarp tā ir mazāk traumatiska, pacientam nepieciešams īsāks laiks atlabšanai, ir ievērojami mazāks infekciju, saaugumu, trūces un citu komplikāciju veidošanās risks pēc operācijas, kā arī paliek pavisam nelielas rētas. «Labāki rezultāti ir visās jomās, kas saistīts ar imūno atbildi - laparoskopiska operācija ir krietni mazāks trieciens organismam un jo īpaši imūnajai sistēmai nekā atvērta operācija. To vieglāk panes sirmgalvji un cilvēki ar ievērojamu lieko svaru,» pauda Kecbaja.

Pēc Lietiņas paustā, nodaļas ārsti laparoskopiskās metodes mācījušies un pieredzi guvuši specializētās klīnikās ASV, Lielbritānijā, Itālijā, Krievijā un Vācijā. Arī veicot operācijas Latvijā, dažu gadu laikā ir uzkrāta ievērojama pieredze.

Lietiņa norādīja, ka vairāk nekā 90 no visām Austrumu slimnīcas Koloproktoloģijas nodaļā veiktajām laparoskopiskām zarnu operācijām veiktas vēža dēļ. Kolorektālā vēža gadījumā laparoskopiskās operācijas iespēju ziņā neatpaliek no atvērtām operācijām - audzēju iespējams veiksmīgi izoperēt kā sākuma, tā vēlīnās stadijās, izvelkot vēža skarto zarnas daļu caur dažus centimetrus lielu iegriezumu vēdera priekšējā sienā vai taisnās zarnas izeju. «Viss atkarīgs no audzēja izplatības un ķirurga pieredzes. Ielaista kolorektālā vēža gadījumā ierobežotas ir gan atvērtās, gan laparoskopiskās ķirurģijas iespējas,» skaidro Lietiņa.

Viņa informēja, ka kolorektālā vēža pacientiem laparoskopisku operāciju apmaksā valsts.

