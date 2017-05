Tuvāko gadu laikā strādāt uz «laimes zemi» varētu doties mazāk ļaužu

Tuvāko gadu laikā darba gaitās uz ārvalstīm varētu doties rekordzems iedzīvotāju skaits, liecina pētījumu aģentūras SKDS veiktās aptaujas dati. Pagājušā gada nogalē veiktajā aptaujā iedzīvotājiem tika jautāts, cik liela ir iespēja, ka tuvāko gadu laikā viņi varētu doties strādāt uz ārvalstīm. Kopumā šādu iespējamību kā drīzāk vai ļoti lielu atzina 13% iedzīvotāju.

Šāds rezultāts atkārto 2007.gada rādītājus, kad sasniegts zemākais uz ārvalstīm darba gaitās doties plānojošu iedzīvotāju īpatsvars. Taču togad mazāk cilvēku sniedza skaidru atbildi, ka uz ārzemēm darba gaitās, visticamāk, nedosies. 2007.gadā to, ka iespēja tuvākajos gados doties strādāt uz ārvalstīm ir drīzāk maza vai pat nekāda, kopumā norādīja 77% respondentu, savukārt šogad - 81% aptaujāto.

Šogad to, ka iespēja tuvākajos gados doties darba gaitās uz ārzemēm ir ļoti liela, atzina 4% iedzīvotāju, savukārt to, ka iespēja ir drīzāk liela - 9%. Vienlaikus to, ka iespēja tuvākajos gados doties strādāt uz ārvalstīm ir ļoti maza vai nekāda, atzina 57% iedzīvotāju, bet to, ka šī iespēja ir drīzāk maza, norādīja 24% iedzīvotāju.

Jau minētajā 2007.gadā bija sasniegts augstākais to iedzīvotāju īpatsvars, kuriem iespēja tuvākajos gados sākt strādāt ārzemēs, ir ļoti maza vai nekāda.

