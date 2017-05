PTAC turpmāk uzraudzīs Latvijas valsts karoga un tā vimpeļa laišanu tirgū

Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) turpmāk tiks uzticēta Latvijas valsts karoga un Latvijas valsts karoga vimpeļa laišanas tirgū un piedāvāšanas uzraudzība, ko paredz jauni grozījumi Latvijas valsts karoga likumā, kurus plānots izskatīt valdībā.

Paredzēts, ka grozījumi Latvijas valsts karoga likumā varētu stāties spēkā no 2018.gada 1.janvāra. Turpmāk tiktu noteikts, ka tiks aizliegts laist tirgū un piedāvāt Latvijas valsts karogu vai Latvijas valsts karoga vimpeli, kas izgatavots no auduma, kurš neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nosaka jaunie grozījumi. Bet, ja būs aizdomas, ka karogs vai karoga vimpelis varētu būt neatbilstošs normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, PTAC būs tiesīgs aizliegt tā piegādi, piedāvāšanu piegādāt vai izstādīšanu apskatei uz laiku, kas nepieciešams tā pārbaudēm un ekspertīzēm.

Ārlietu ministrijas (ĀM) grozījumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā norādīts, ka PTAC kā uzraugošajai iestādei, palielināsies administratīvais slogs, lai nodrošinātu, vai no auduma izgatavotie karogi un to vimpeļi atbilst normatīvo aktu prasībām, tomēr kontrole tiks veikta pašreizējā budžeta ietvaros. Tajā pašā laikā samazināsies administratīvais slogs pašvaldībām, kurām turpmāk vairs nebūs jāuzrauga no auduma izgatavoto karogu un vimpeļu atbilstība normatīvajam regulējumam.

Tikmēr komersantiem, kuri nodarbojas ar karogu izgatavošanu vai tirdzniecību, turpmāk būtu jāpielāgo karogu izgatavošanu precizētajām prasībām, kā arī jāizņem no apgrozības prasībām neatbilstošos karogu. Tāpat no komersanta varēs prasīt atbildību par normatīvajam regulējumam neatbilstošu karogu izgatavošanu vai laišanu apgrozībā norāda ĀM.

Savukārt ikvienam Latvijas iedzīvotājam izmaiņas paredzētu iegādāties Latvijas valsts karogu un Latvijas valsts karoga vimpeli, kas pilnībā atbilstu normatīvajam regulējumam. Paredzēts, ka paralēli tiks sagatavoti grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, nosakot atbildību par Likumam neatbilstoša karoga laišanu tirgū vai piedāvāšanu, teikts ĀM ziņojumā.