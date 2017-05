HIV, STS, B un C hepatīta ierobežošanai nepieciešami € 17 miljoni

Foto: TASS/Scanpix

Nākamgad HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanai nepieciešami 16 932 512 eiro, tostarp veselības nozarei 16 709 529 eiro un tieslietu nozarei 222 983 eiro. Par to liecina šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Veselības ministrijas (VM) plāna projekts «HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam».