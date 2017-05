Latgalē gaidāma vērienīga militārās infrastruktūras attīstība, tostarp radaru pozīciju būvēšana

Latgalē plānots veikt aptuveni 7,5 miljonus eiro lielas investīcijas militārās infrastruktūras attīstībā, tostarp izbūvēt radaru pozīcijas, liecina informatīvais ziņojums par Nacionālo bruņoto spēku (NBS) attīstības projektiem, kuru otrdien, 16. maijā, skatīs valdība. Militārā infrastruktūra tiks attīstīta arī Latgalei tuvumā esošajās teritorijās.

Latgales reģionā laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam Aizsardzības ministrija (AM) plāno veikt investīcijas infrastruktūras attīstībā aptuveni 7.55 miljonu eiro. Minētais investīciju apjoms paredzēts Zemessardzes (ZS) 32. bataljona (Rēzeknē), 34. bataljona (Daugavpilī) un 35. bataljona (Preiļos) bāzu infrastruktūras uzlabošanai, NBS poligona «Meža Mackeviči» (Daugavpils novadā) attīstībai, kā arī radaru pozīciju izbūvei.

ZS 32. bataljona Rēzeknes militārajā bāzē un ZS 35. bataljona Preiļu militārajā bāzē paredzēts veikt investīcijas noliktavu infrastruktūras uzlabošanā, kā arī profesionālā dienesta rotai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanā. Kopējais finansējums Rēzeknes bāzes attīstībai plānots aptuveni 371 tūkst. EUR apmērā, savukārt Preiļu bāzes attīstībai – 980 tūkst. EUR apmērā.

ZS 34. bataljona Daugavpils militārajā bāzē papildus profesionālā dienesta rotai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai paredzēts veikt investīcijas administratīvās infrastruktūras uzlabošanā. Kopējais finansējums no 2017. līdz 2019. gadam bāzes attīstībai plānots aptuveni 190 tūkstošu eiro apmērā.

AM uzsākusi darbu pie reģionāla līmeņa poligonu attīstības. NBS apmācību infrastruktūras uzlabošanai Latgales reģionā paredzēts attīstīt poligonu «Meža Mackeviči», paplašinot tā teritoriju līdz aptuveni 2100 hektāriem un izveidojot jaunas šautuves un apmācību vietas. Papildus paredzēts slēgt lietošanas līgumu par papildu teritoriju izmantošanu aptuveni 2000 hektāru platībā. Nepieciešamās zemes platības plānots pārņemt AM valdījumā no «Latvijas valsts meži». Plānotais finansējums poligona infrastruktūras attīstībai ir 1.713 miljoni eiro.

Izlūkošanas, gaisa telpas un pretgaisa aizsardzības spējas uzlabošanai Latgales reģionā plānots izbūvēt radaru pozīcijas. Projektam paredzēts 4,3 miljonus eiro finansējums.

Ministrija papildu uzsver – lai gan ZS 3. brigāde aptver arī daļu no Zemgales reģiona un Vidzemes reģiona, tā skatāma kā vienots veselums, tādēļ būtiski ir arī citi nozīmīgi infrastruktūras attīstības projekti, kas tiks īstenoti, lai uzlabotu ZS 3. brigādes kaujas spējas. Papildus jau minētajiem projektiem ZS 3. brigādes atbalstam paredzēts veikt investīcijas aptuveni 26,135 miljonu eiro apmērā.

Ar šo finansējumu paredzēts nodrošināt jaunu ZS bataljonu bāzu izveidi Krustpilī un Gulbenē, infrastruktūras attīstību Aizkraukles un Alūksnes militārajās bāzēs, noliktavu kompleksa izbūvi Mežāres pagastā un 300 metru šautuvju attīstību Latgales reģionā. Savukārt lai pilnveidotu uzņemošās valsts atbalsta infrastruktūru, laikā līdz 2021. gadam, piesaistot NATO drošības investīciju programmas līdzfinansējumu, paredzēts rekonstruēt dzelzceļa rampu Jēkabpilī. Šobrīd tiek izstrādāts patapinājuma līgums rampas pārņemšanai AM bezatlīdzības lietošanā.

