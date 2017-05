EP deputāte: ES nedrīkst atteikties no sankcijām pret Krieviju

Ilustratīvs attēls. Foto: PATRICK SEEGER / EPA

Pašlaik Eiropas Savienībā (ES) brīvība un miers daudziem šķiet pašsaprotamas vērtības, tomēr tā nav, tāpēc no tām atteikties nedrīkst, kā arī nedrīkst atteikties no sankcijām pret Krieviju, aģentūrai LETA sacīja Eiropas Parlamenta (EP) deputāte no Igaunijas Kaja Kallasa.