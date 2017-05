Deputāts Urbanovičs pēdējo 15 gadu laikā jau piekto reizi pieķerts par ātruma pārkāpšanu

Partijas «Saskaņa» Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs pēdējo 15 gadu laikā jau piekto reizi pieķerts ātruma pārkāpšanā - politiķis apgalvo, ka «mācību ir guvis» un pārkāpumus sola vairs nepieļaut, lai arī atzīst, ka nesen saņēmis vēl kādu sodu, kas ziņojumos Saeimai vēl neparādās.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 2002.gada septembrī Saeima atbalstīja Valsts policijas lūgumu ļaut administratīvi sodīt Urbanoviču par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Urbanovičs, vadot automašīnu «Mercedes Benz», uz autoceļa Jēkabpils-Rēzekne pārsniedzis maksimāli pieļaujamo braukšanas ātrumu un 90 kilometru stundā vietā brauca ar 123 kilometriem.

2007.gada 2.aprīlī Urbanovičs uz šosejas Rīga-Daugavpils atļauto braukšanas ātrumu 70 kilometri stundā pārsniedza par aptuveni 46 kilometriem. Deputāts vadījis automašīnu «Toyota Land Cruiser» ar ātrumu 123 kilometri stundā, taču, ņemot vērā radara pieļaujamo kļūdu, minimālais automašīnas ātrums bijis vismaz 116 kilometri stundā.

Tā paša gada 22.aprīlī deputāts tika noķerts, veicot līdzīgu pārkāpumu. Toreiz Urbanovičs ar automašīnu «Range Rover» uz šosejas Rīga-Daugavpils atļauto braukšanas ātrumu 70 kilometri stundā pārsniedzis vismaz par 53 kilometriem. Policija norāda, ka brīdī, kad tika fiksēts deputāta pārkāpums, viņa vadītā automašīna traukusies ar ātrumu 130 kilometri stundā, taču radara kļūda var būt līdz septiņiem kilometriem.

2009.gadā Urbanovičam par braukšanas ātruma pārsniegšanu policija pieņēma lēmumu piemērot naudas sodu. 2009.gada augustā Urbanovičs Rīgā, vadot automašīnu «Range Rover», brauca ar ātrumu 95 kilometri stundā atļauto 50 kilometru vietā.

Šonedēļ Saeima izplatīja preses paziņojumu, kurā teikts, ka šogad Urbanoviča naudas sods piemērots par braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošanu.

Deputāts aģentūrai LETA teica, ka par pēdējo pieļauto ātruma pārkāpumu viņam piemērots naudas sodu, kuru viņš uzreiz samaksājis. Naudas soda apmēru deputāts neatcerējās.

«Par pēdējiem pieciem, septiņiem gadiem man nebija neviena pārkāpuma ne par ātrumu, ne par neatļautu stāvēšanu. Ja jūs paskatīsieties par pēdējiem 100 gadiem, var būt būs vēl vairāk. Jūs jebkurā statistikā atradīsiet to, ko jūs gribat atrast. Ar to es gribu tikai teikt, ka neesmu tendēts uz pārkāpumiem. Tas ir viss. Mani audzinošais efekts skāra. Varu atklāt noslēpumu, ka šis nav vienīgais, un pēc pāris nedēļām būs vēl viens pārkāpums. Abi bija līdzīgā veidā, proti, pārkārtojoties. Nevis vienkārši trenc to automašīnu, bet pārkārtojoties, lai neatrastos jocīgā situācijā. Tad atkal iestāsies kādu piecu, septiņu gadu periods, kad atkal nebūs neviena pārkāpuma,» izteicās deputāts.

