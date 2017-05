Rāviņa «propagandas mašīna» uzņem apgriezienus

Arī pēc priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma Jelgavas mērs Andris Rāviņš pašvaldības izdevumā turpina stāstīt par aktualitātēm pilsētā, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums «de facto». Turklāt joprojām šis izdevums ir dārgākais pašvaldības izdevums Latvijā.

Jau desmit gadus Jelgavā izdod pašvaldības izdevumu «Jelgavas Vēstnesis». Tas ir bezmaksas un ik nedēļu nonāk katrā jelgavnieka pastkastītē. Taču atšķirībā, piemēram, no reģionālā laikraksta «Zemgales Ziņas», šajā izdevumā nebūs lasāma kritika par pašvaldības darbu vai amatpersonām uzdoti netīkami jautājumi. Pašvaldības izdevumā publicētā informācija vairāk ir jāuztver kā preses relīzes.

Jau ilgstoši «Jelgavas Vēstnesis» ir dārgākais pašvaldības izdevums Latvijā. Tā gada budžets pārsniedz 370 tūkstošus eiro. Iestāde, kas izdod izdevumu, ir tiešā Jelgavas mēra Andra Rāviņa (ZZS) pakļautībā. Taču dārdzība, acīmredzot, ir atmaksājusies. Pilsētniekus «pabaro» ar pašvaldības varai tīkamu informāciju. Rezultātā vara gadu no gada savus amatus saglabā. "Ja ir iespēja bez maksas 28 tūkstošu eksemplāros stāstīt par saviem labajiem darbiem, kā gan tas varētu neietekmēt. Mēs varētu filozofēt, ja tas būtu divus gadus, bet, ja desmit gadus tiek stāstīts, cik viss ir skaisti, jebkurš noticētu,» uzskata laikraksta «Zemgales Ziņas» galvenā redaktore Agnese Leiburga.

Uz Latvijas simtgadi Jelgavā plānots izveidot jaunu vides objektu. Piemēram, jaunākajā laikraksta «Zemgales Ziņas» numurā pētīts, kāpēc pašvaldība nav rīkojusi tēlnieku konkursu. Par to pašu rakstījis arī pašvaldības izdevums. Taču atšķirīgi. Rāviņš lasītājus informē par to, ka šāds vides objekts taps. Jautājumi par tēlnieku izvēli viņam uzstādīti netiek. Turklāt arī pēc priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma, izdevumā publicēta plaša saruna ar Rāviņu par aktualitātēm pašvaldībā.

«Šajā izdevumā savu viedokli paust var tikai valdošā koalīcija. Visa šī milzīgā PR mašīna šo resursu lielā mērā patērē. Līdz ar to šie administratīvie izdevumi ir lieli, protams, valdošajai pozīcijai ir patīk ļoti pompozas izrādes un uzsaukt dažādus pasākumus» pārliecināts Jelgavas domes mēra amata kandidāts Gunārs Kurlovičs (LRA). Jau vairākus gadus - starp lielākajām Latvijas pilsētām - Jelgavā ir augstākie administratīvie izdevumi uz vienu iedzīvotāju - vidēji 78 eiro. Tikmēr Daugavpilij pietiek tikai ar nepilniem 37ņiem eiro. «Tas ir milzīgs darbs, lai mēs sevi popularizētu. Lai mēs runātu un liktu runāt par sevi. Tas nav tikai «Jelgavas Vēstnesis»,» tēriņu lielumu skaidro Rāviņš.

Latvijas Reģionu apvienības mēra mata kandidāts Kurlovičs ir vienīgais, kurš publiski atļaujas kritizēt pašvaldības darbu. Taču, atšķirībā arī no saviem partijas biedriem, viņš nav pašreizējās domes deputāts. Tikmēr «Saskaņas» pārstāvis līdzīgi kā pārējie mēra amata kandidāti turpina būvēt Jelgavas veiksmes stāstu. "Kas attiecas uz līdzšinējo sasaukumu, tad situācija Jelgavas mērogā ir gana unikāla. Šis ir pirmais sasaukums kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad visas partijas strādā kopā. Nav opozīcijas – pozīcijas tradicionālā dalījuma. Ir darbs jelgavnieku un pilsētas labā,» norāda Jelgavas domes mēra amata kandidāts Ivars Jakovels («Saskaņa»).

Rāviņa un viņa vietnieku pārstāvēto politisko spēku piedāvājums vēlēšanās ir tik līdzīgs, ka, šķiet, ka partiju programmas būtu saskaņotas. Tā gan neesot. Taču vēlētāja izvēli tas, visticamāk, apgrūtina. Nav pārliecības, ka arī mēra amata kandidāti no «Vienotība» un Nacionālās apvienības patiešām cenšas apsteigt Rāviņu. Uz «de facto» jautājumu, "vai Jūs būtu labāks mērs nekā Rāviņa kungs?» Jelgavas domes mēra amata kandidāts Aigars Rublis («Vienotība») atbild, ka "šobrīd es esmu mēra amata kandidāts un, viennozīmīgi, ja esmu pieņēmis lēmumu būt par šo kandidātu, tad es spētu vadīt domi.» Savukārt Jelgavas domes mēra amata kandidāts Jurijs Strods (NA) norāda, ka "es pieturos pie tā, kas saucas reālpolitika, kad redzi, kas ir. Līdz ar to šobrīd – būtu, nebūtu, tā ir filozofija, neesmu Nostradamus, lai par to filozofētu.»

Rāviņš Jelgavas mēra krēslā sēž jau četrus sasaukumus – vairāk nekā 16 gadus. Viņa politiskajai karjerai šajā laikā nav traucējuši ne nemitīgie pārmetumi par pašvaldības izdevuma izmantošanu Rāviņa slavināšanai, ne arī viņa aizturēšana pirms vienām no pašvaldību vēlēšanām.

Turklāt Rāviņš ir zināmā mērā garants tam, lai priekšvēlēšanu cīņa Jelgavā būtu gana rāma. Proti, lai citu partiju pārstāvji necenstos ieņemt viņa vietu. Turklāt arī pēc iespējamās Rāviņa aiziešanas no politikas, viņa pārstāvētās partijas izredzes vēlēšanās iegūt vislielāko balsu skaitu varētu krasi sarukt. "Mēs jau bērnudārzā strādājam uz jaunu līderu audzināšanu,» norāda Rāviņš, uz «de facto» repliku: "Tad jau Jums vēl ilgi jāaudzina tas jaunais līderis!», atbildot: "Nebūs jau tik ilgi!»

