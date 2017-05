Daudzviet Latvijā sākas ceļu remonti - jārēķinās ar papildus stundu ceļā

Šonedēļ visā Latvijā daudzviet notiks ceļu būvdarbi, tāpēc autovadītājiem jārēķinās ar braukšanas ierobežojumiem un jāieplāno papildus laiks ceļā, informē «Latvijas valsts ceļi».

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ir atsākti būvdarbi ceļu posmā Augšlīgatne-Nītaure. Satiksmi tur regulē ar luksoforiem piecos posmos, ceļā ir jāieplāno papildu stunda.

Joprojām visvairāk remontposmu ir uz Ventspils šosejas, kur būvdarbi norisinās sešos posmos - Egļuciemā, Jūrmalā uz tilta pār Lielupi un aiz tā, posmā no krustojuma ar Jelgavas-Tukuma ceļu līdz rotācijas aplim, arī pirms Pūres un pie pagrieziena uz Kandavu. Intensīvas satiksmes plūsmas laikā ir iespējama palēnināta satiksme, īpaši pie tilta pār Lielupi.

Pierīgā ceļu darbu dēļ satiksmes ierobežojumi ir uz autoceļa Ulbroka-Ogre un uz autoceļa Rīga-Carnikava, no Rīgas robežas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pirms Garciema.

Vidzemē remontdarbi ir uz Valmieras šosejas pirms Valkas, kur jārēķinās ar trīs luksoforu posmiem, Siguldā Gaujas tilta remontdarbu laikā satiksmi regulē ar luksoforiem un uz šī paša ceļa tiek veikta Mazās Gaujas tilta remontdarbi pie Suntažiem, Siguldā tiek rekonstruēts Vidzemes šosejas un Zinātnes ielas krustojums un satiksme tiek organizēta pa vienu joslu ar luksoforiem, uz autoceļa Kocēni-Limbaži-Tūja pirms Umurgas Valmieras virzienā, kur satiksmi piecos posmos regulē ar luksoforiem, uz autoceļa Cēsis-Drabeši posmā no Cēsīm līdz Vidzemes šosejai, uz autoceļa Cēsis-Vecpiebalga posmā Brežģa kalna līdz Vecpiebalgai, kā arī pirms Gulbenes, braucot no Madonas puses.

Latgalē darbi notiek uz autoceļa Rēzekne-Daugavpils posmā no Daugavpils līdz Medumiem, kur satiksmi regulē deviņi luksoforu pāri un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir vairāk nekā stunda, uz autoceļa starp Rēzekni un Ludzu no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Ludzai, kur satiksmi regulē luksofori un ceļā jāpavada papildu 50 minūtes, un no Krāslavas Kombuļu virzienā.

Zemgalē darbi notiek uz autoceļa Ķekava-Skaistkalne posmā no Bārbeles līdz Skaistkalnei un uz autoceļa Vecumnieki-Nereta-Subate posmā no Krastiem līdz Ērberģei, kur jāierēķina papildu pusstunda ceļā, savukārt Kurzemē - uz autoceļa Talsi-Stende no Talsiem līdz Stendei, kā arī no Rendas Kuldīgas virzienā, un uz autoceļa Sloka-Talsi no Apšuciema līdz krustojumam ar Tukuma-Kolkas ceļu.

