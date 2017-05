Cīņā par vienlīdzīgām algām bērnudārzu pedagogiem LIZDA «izsmēlusi sevi»

Pirmsskolas pedagogu algu jautājums netiek risināts jau gadiem, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam «Rīta panorāma» uzsvēra Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga.

Vanaga sacīja, ka par to ir runāts ar visām Saeimā pārstāvētajām partijām, pat pirms 12.Saeimas vēlēšanām.

Ir arī mēģināts risināt problēmu pērn pirms jaunās algu reformas pieņemšanas. Tomēr visi centieni bijuši nesekmīgi.

Tamdēļ tiek vērsta sabiedrības uzmanība, uzsvēra Vanaga. «Aicinām visus, kas uzskata, ka nedrīkst diskriminējoši attiekties pret kādas grupas pedagogiem, atbalstīt [arodbiedrības iniciatīvu] ar savu parakstu, jo, savācot 10 000 parakstus, Saeima būs spiesta šo jautājumu izskatīt,» norādīja LIZDA vadītāja.

Viņa arī piebilda, ka Izglītības likumā ir nepieciešami grozījumi, lai arī pirmsskolas pedagogi algu saņemtu no valsts budžeta.

Kā ziņots, sabiedrības iniciatīvu portālā «Manabalss.lv»

sākta LIZDA ierosināta parakstu vākšana par vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu pirmsskolas pedagogiem.

LIZDA uzsver, ka ir būtiski nodrošināt visu pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu no valsts budžeta. LIZDA ieskatā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi saskaras ar nevienlīdzību darba slodzes veidošanās principos un darba samaksas apmērā. Arodbiedrībā skaidroja, ka pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecuma posmā no 1,5 līdz 4 gadiem, atalgojums tiek nodrošināts no pašvaldību budžeta, līdz ar to atalgojuma apmēru ietekmē katras pašvaldības finansiālās iespējas.

Ja atalgojums tiktu nodrošināts no valsts budžeta, tad nevienlīdzības principi tiktu mazināti, pārliecināta arodbiedrība,

kura atgādina, ka no 2016.gada 1.septembra spēkā ir pedagogu darba samaksas jaunā sistēma, kas pretēji cerētajam pasliktinājusi situāciju, jo tika palielināta pirmsskolas pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei no 30 stundām nedēļā uz 40 stundām, kā arī bez konsultācijām ar arodbiedrību zemākā mēneša darba algas likme tika noteikta 620 eiro (atsevišķos gadījumos - pat 560 eiro).

