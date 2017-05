Rīgā līdz oktobrim notiks bezmaksas sporta treniņi

Projekta «Sporto Rīga» laikā no 2.maija līdz 30.septembrim 18 galvaspilsētas parkos un sporta laukumos notiks brīvdabas bezmaksas treniņi profesionālu treneru vadībā, informēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā.

Galvaspilsētā 11 vietās notiks treniņi, kuros katrā varēs piedalīties līdz 60 dalībniekiem. Maskavas dārzā (parkā pie Rīgas sporta manēžas) treniņi notiks pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.19 līdz 20.30, Rankas dārzā - ceturtdienās no plkst.12 līdz 13, Uzvaras parkā otrdienās un ceturtdienās no plkst.20.30 līdz 21.30, sestdienās no plkst.10 līdz 11 un svētdienās no plkst.19 līdz 20.

Grīziņkalnā treniņi notiks visās darbadienās dažādos laikos, sākot no plkst.17 līdz 20.30 un otrdienās, piektdienās no plkst.12 līdz 13. Viesturdārzā treniņi notiks otrdienās, piektdienās un svētdienās no plkst.19 līdz 20, bet Anniņmuižas parkā pirmdienās no plkst.19 līdz 20 un sestdienās no plkst.9 līdz 10.

Māras dārzā dārzā treniņi notiks pirmdienās no plkst.19 līdz 20, Ziedoņdārzā pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.20.30 līdz 21.30, kā arī trešdienās un piektdienās no plkst.7.30 līdz 8.30. Tāpat treniņi piektdienās no plkst.19 līdz 20 notiks Esplanādē, otrdienās no plkst.12 līdz 13 Mežaparkā pļavā pie estrādes kompleksa un otrdienās, ceturtdienās no plkst.18.30 līdz 19.30 Dzegužkalna estrādē.

Vēl septiņās vietās notiks treniņi, kuros plānotais apmeklētāju un dalībnieku skaits ir līdz 30. Rīgas 31.vidusskolā treniņi notiks no pirmdienas līdz sestdienai dažādos laikos sākot no plkst.19.30 līdz 21, Rīgas 33.vidusskolā treniņi notiks piektdienās no plkst.18.30 līdz 20 un katru otro svētdienu no plkst.20 līdz 21.15.

Savukārt Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā treniņi notiks pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.19 līdz 20, Rīgas Ostvalda vidusskolā - ceturtdienās no plkst.19 līdz 20 un Reģionālajā sporta centrā «Ķengarags» pirmdienās no plkst.20 līdz 21 un trešdienās no plkst.21 līdz 22.

Rīgas 86.vidusskolā treniņi notiks pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.17 līdz 18, bet Rīgas 84.vidusskolas sporta un atpūtas kompleksā pirmdienās, trešdienās, piektdienās un sestdienās no plkst.19 līdz 20.

Projektu otro gadu organizē biedrība «Streetbasket» sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.