Brīvdienās Jelgavā par pērnās zāles dedzināšanu lidlaukā aizturēts vīrietis

Sestdien Jelgavā aizturēts vīrietis, kurš bija aizdedzinājis pērno zāli bijušajā lidlaukā, informēja Jelgavas Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Reksce.

Kūlas dedzinātājs aizturēts, pateicoties kādai aculieciniecei. Viņa uz notikuma vietu izsauca operatīvos dienestus un policijai pastāstīja, ka esot redzējusi trīs personas, kas pastaigājās pa lidlauka teritoriju, bet viens no cilvēkiem aizdedzināja kūlu.

Netālu no notikuma vietas, pie Driksas upes, policijas darbinieki sastapa 38 gadus vecu sievieti, 44 gadus vecu vīrieti un 13 gadus vecu meiteni. Vīrietis atzinās, ka aizdedzinājis kūlu.

Pēc personu datu pārbaudes sieviete ar nepilngadīgo devās prom, bet vīrietis tika nogādāts Valsts policijā.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179.panta 4.daļu par kūlas dedzināšanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro apmērā. Savukārt atbilstoši LAPK 51.panta 2.daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 2900 eiro.

