Vējonis sašutis par viņa vārda nesaskaņotu izmantošanu priekšvēlēšanu laikā

Nenāca prātā, ka kaut kas tāds varētu izcelties, - tā par Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa iebildumiem, ka viņa vārds tiek izmantots Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) reklāmās, raidījumam «LNT Ziņas» sacīja ZZS ietilpstošās Latvijas Zaļās partijas valdes loceklis Edgars Tavars. ZZS sola respektēt Vējoņa viedokli un mainīt priekšvēlēšanu reklāmas. «Mēs viņa vārdu vairāk neizmantosim nekādā gadījumā, protams,» teica Tavars.

Ar Rīgas pili prezidenta vārda izmantošana ZZS reklāmā nav bijusi oficiāli saskaņota, atzīst partijas pārstāvis. Viņš skaidro, ka no ZZS nākuši pat vairāki prezidenti, tāpēc prezidenta vārda piesaukšana šķitusi pašsaprotama.

"Mēs ņemam tos faktus, kas ir bijuši. Tie fakti ir bijuši, un tā ir pilnīgi absolūta taisnība,» sacīja Tavars.

ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis prezidenta vārda izmantošanu reklāmā uzskata par pareizu rīcību - ja vien Vējonis tam bija piekritis.

«Pozicionēt - jā, ka prezidents ir nācis no mūsu puses. Kāpēc nē? Kas tur ir slikts, ka mēs lieku reizi atgādinām un mēs ar to lepojamies, ka patreizējais Valsts prezidents ir nācis no Zaļo un zemnieku savienības puses? Mēs ar to pierādām to, ka mūsu vidū var izaugt augstas raudzes valsts vīri, augstas raudzes pašvaldību vadītāji. Tas ir tikai ļoti normāli un pareizi. Bet, vēlreiz atgādinu, šeit robežšķirtne ir paša cilvēka piekrišana šādam procesam,» sprieda Brigmanis.

Tikmēr politoloģe Iveta Kažoka prezidenta Vējoņa vēlmi distancēties no ZZS priekšvēlēšanu kampaņas sauc par pamatotu.

«Protams, ka Vējonim ir visas tiesības pateikt partijām, ka viņš nevēlas, lai viņa vārds tiktu nelietīgi vazāts dažādās kampaņās. Jo, protams, ka tas ietekmē viņa paša kā prezidenta reputāciju. Sasaistot viņu ar vienu konkrētu politisku partiju, šādā veidā viņa reputācija iedodot kā bonusu līdzi idejām vai cilvēkiem, kuriem viņš līdz galam, iespējams, visos jautājumos nepiekrīt,» uzskata Kažoka.

Pirms ievēlēšanas prezidenta amatā Vējonis pārstāvēja ZZS, savulaik bija arī tās vadītājs. ZZS šajā vēlēšanu kampaņā to cenšas izmantot kā savu trumpi. «Zaļo un zemnieku savienība - mūsu prezidenta partija,» ir viens no ZZS galvenajiem saukļiem, kas dzirdams arī radio reklāmās.

Neapmierinātību ar to šodien pauda Vējonis. «Mans vārds tiek izmantots priekšvēlēšanu reklāmās. Man tas nav pieņemami. Un, protams, es pilnībā norobežojos no šīm reklāmām. Tāpēc arī es gatavoju vēstuli Zaļo un zemnieku savienībai, ka šāda veida reklāmas ir jāpārtrauc, lai tās neturpinātos,» norādīja Vējonis.

