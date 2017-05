Vilkaste pārsūdzējusi lēmumu liegt viņai kandidēt pašvaldību vēlēšanās Rīgā sodāmības dēļ

Krimināli sodītā uzņēmēja Ināra Vilkaste ir pārsūdzējusi Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 13.maija lēmumu atstāt spēkā iepriekš nospriesto, ka kandidāte sodāmības dēļ svītrojama no kustības «Par neatkarīgu Latviju!» iesniegtā saraksta pašvaldību vēlēšanām Rīgā, pavēstīja politiskā spēka pārstāvis Jānis Kuzins.

CVK lēmums pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā.

Kuzina rīcībā neesot informācijas, vai CVK lēmumu liegt kandidēt pārsūdzējuši arī abi pārējie kandidāti, kuriem liegts pretendēt uz vietām domē - Pāvels Suhlovs un Aidins Askerovs.

Reklāma

Kā aģentūra LETA iepriekš uzzināja komisijā, tā 13.maijā atstāja spēkā Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas lēmumus, ar kuriem no «Par neatkarīgu Latviju!» kandidātu saraksta svītroti trīs kandidāti - Suhlovs, Askerovs un Vilkaste.

CVK, iepazīstoties ar lietas materiāliem un uzklausot iesaistītās puses, secināja, ka Suhlovs un Askerovs no kandidātu saraksta svītroti, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, kas liecina, ka abiem kandidātiem nav ne Latvijas, ne citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonības. Līdz ar to atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam šīs personas nevar pieteikt par deputātu kandidātiem pašvaldību vēlēšanās un viņi no kandidātu saraksta jāsvītro.

Savukārt par sarakstā pieteikto deputātu kandidāti Vilkasti tika saņemta Iekšlietu ministrijas centra izziņa, ka kandidāte ir sodīta par smagu noziegumu un sodāmība nav dzēsta. Līdz ar to arī viņai atbilstoši minētā likuma noteikumiem nav tiesību kandidēt pašvaldību vēlēšanās.

Likums nosaka, ka uz pašvaldības domi nevar kandidēt personas, kuras ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, ja viņas nav reabilitētas, viņu sodāmība nav dzēsta vai noņemta.

Pērn stājās spēkā spriedums tā dēvētajā Rīgas domes amatpersonu kukuļošanas lietā, ar kuru Vilkastei tika piespriests 40 000 latu (56 914 eiro) naudas sods.

«Par neatkarīgu Latviju!» saraksts ir reģistrēts pašvaldību vēlēšanām un tā līderi ir AS «Marika» valdes priekšsēdētājs un radio «Pik 100 FM» īpašnieks Juris Žuravļovs, ekonomikas maģistrs Einārs Graudiņš un fotogrāfs Edvīns Puķe.

Pašvaldību vēlēšanas notiks jūnija pirmajā sestdienā.

Saistītie raksti