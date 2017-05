Akcijā vērsīs sabiedrības uzmanību uz seksuālo vardarbību un tās atklāšanu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no rītdienas, 23.maija, līdz 30.maijam rīkos informatīvo akciju «Pārtrauc klusēšanu!», informēja Labklājības ministrijas (LM) pārstāvis Egils Zariņš.

Informatīvās akcijas mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz seksuālo vardarbību un tās atklāšanu, aicinot cietušos, ģimenes locekļus un līdzcilvēkus zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 un ziņot par notikušo.

Zariņš norādīja, ka katru gadu Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunī tiek saņemti zvani no bērniem, kas cietuši no seksuālās vardarbības, bet baidās par to runāt ar līdzcilvēkiem. Šie bērni sastopas ne tikai ar bailēm par savu drošību un dzīvību, bet arī dziļu vainas un kauna sajūtu par notikušo. Nereti bērni, kuri ir cietuši no seksuālās vardarbības, runā par pašnāvnieciskām domām un plāniem, šie bērni jūtas nodoti, nemīlēti un izmantoti, skaidro LM pārstāvis.

Kā informē LM, 2017.gada pirmajā ceturksnī Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunī 116111 saņemti 60 zvani par seksuālo vardarbību, kas vērsta pret bērnu. Zvanītāji stāstījuši gan par vienaudžu un draugu, gan vecāku un citu pieaugušo seksuālo vardarbību. «Lai gan saņemto zvanu skaits ir salīdzinoši nav liels, tas skaidri norāda, ka seksuālā vardarbība pret bērnu Latvijā pastāv un tā ir ļoti būtiska problēma,» piebilda Zariņš.

Zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, iespējams ne tikai ziņot par seksuālās vardarbības gadījumiem pret bērniem, bet arī saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu, kā arī nepieciešamo informāciju par iespējamajām seksuālas vardarbības pazīmēm un tālāko rīcību, lai to pārtrauktu.

Uzticības tālrunis 116111 strādā visu diennakti un ir bezmaksas tālruņa līnija, zvanot gan no fiksētā, gan mobilā telefona.

