Eksāmena domraksta tematus, iespējams, nopludinājis viens no ekspertiem

Latviešu valodas centralizētā eksāmena domraksta tematus, iespējams, nopludinājis viens no pārbaudījumu izstrādē iesaistītajiem ekspertiem, šovakar vēstīja «TV3 ziņas».

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) raidījumam apliecināja, ka persona, uz kuru krīt aizdomas par eksāmena domraksta tematu nopludināšanu, nav ne Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), ne Valsts izglītības satura centra (VISC) darbinieks. «Redzot, cik muļķīgi ir rīkojusies kāda persona, tas neizskatās pēc komerciāla darījuma,» raidījumam sacīja Šadurskis, detalizētāku informāciju gan nesniedzot.

Tomēr, atsaucoties uz neoficiālu informāciju, «TV3 ziņas» vēstīja, ka persona, uz kuru krīt aizdomas par eksāmena domraksta tematu nopludināšanu, ir kāds no eksāmenu izstrādē iesaistītajiem ekspertiem.

Kā ziņots, Šadurskis jau iepriekš Latvijas Televīzijas raidījumam «Rīta panorāma» sacīja, ka domrakstu tematus pirms centralizētā eksāmena varētu būt nopludinājusi viena persona, kura šādi rīkojusies, drīzāk vēloties negodprātīgi palīdzēt kādam radiniekam vai paziņam, nevis nopelnīt.

Pēc politiķa stāstītā, IZM un VISC esot skaidrs, kā noplūde varēja notikt, taču pagaidām atklāts esot jautājums, vai Valsts policija spēs savākt pietiekami daudz pierādījumu pret šo cilvēku. Ministrs piebilda, ka sīkāk neko nedrīkst teikt, jo notiek izmeklēšana un tā ir ierobežotas pieejamības informācija.

Pēc Šadurska domām, sistēma sevi pierādīja kā efektīvu, jo vairumā izglītības iestāžu ātri tika nomainītas eksāmena tēmas. Pat ja kādas skolas vadība arī šīs rezerves tēmas nopludināja saviem skolēniem, tad tas, protams, nav labi, bet tas vairs nedeva nekādas būtiskas priekšrocības, piebilda ministrs. Sīkākas atbildes Šadurskis nesniedza, atkārtoti uzsverot, ka viņam nav nekādas informācijas, un, pat ja tāda būtu, viņš izmeklēšanas dēļ nedrīkstētu šādu informāciju sniegt.

Šadurskis pauda viedokli, ka nākotnē eksāmenos no aploksnēm jāpāriet uz digitālām piegādēm, līdz ar to tiktu mazināti uzdevumu noplūžu riski. Līdz ar to nākamgad eksāmenu uzdevumu piegādē šis un tas tiks mainīts, tomēr bez rūpīgas analīzes vēl nevarot pateikt, kas tieši, jo, piemēram, ja skolā eksāmenu kārto vairāki simti jauniešu, tad eksāmenu uzdevumu izdrukāšana arī var aizņemt gana lielu laiku, kad var notikt eksāmenu satura noplūdes.

Kā ziņots, 16.maijā pirms centralizētā eksāmena latviešu valodā bija noplūduši tā trešās daļas jeb domraksta temati. VISC norādīja, ka temati tikuši laikus mainīti pret rezerves variantiem, tādējādi netraucējot eksāmena norisi. Taču pēcpusdienā kļuva zināms, ka, iespējams, ne visi skolēni, neskatoties uz VISC norādījumiem, saņēmuši rezerves variantus. Vēlāk tapa zināms, ka esot noplūduši arī rezerves domraksta temati.

Notikušā izmeklēšanā iesaistīta Valsts policija.

