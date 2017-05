Taksists Rīgas centrā bagāžniekā pārvadā klientu no Portugāles

22.maija naktī Rīgas pašvaldības policijas pilsētas videonovērošanas centra pārvaldes darbinieki caur kameras aci pamanīja kādu taksometru, pie kura drūzmējās jauniešu bariņš. Visu starpā notika īsa vārdu apmaiņa un seši pasažieri iesēdās taksometrā. Ņemot vērā, ka visiem sēdvietas nepietika viens no klientiem iesēdināts bagāžniekā.

Informācija nodota Rīgas pašvaldības policijas tuvākajai autopatruļai. Taksometrs apturēts Krišjāņa Valdemāra un Raiņa ielu krustojumā. Taksometra apturēšanas laikā konstatēts, ka neviens no aizmugurējiem pasažieriem nav piesprādzējies. Policisti lūdza vadītājam izkāpt no taksometra un atvērt bagāžas nodalījumu. Autovadītājs bez vilcināšanās policistu prasību izpildīja. Atverot bagāžnieku, no tā tik tiešām izkāpa vīrietis.

Taksists Rīgas centrā pārvadā klientu no Portugāles bagāžniekā

Pārrunu laikā autovadītājs savu vainu atzina un paskaidroja, ka klienti uzstājīgi vēlējušies braukt kopā, tāpēc arī piekritis vienu no viņiem pārvadāt bagāžniekā.

Personu datu pārbaudes laikā noskaidrots, ka taksometra vadītājam jau ir ievērojams skaits soda punktu par dažādiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas Ceļu policijas darbinieki, kuri pārņēma darbu notikuma vietā.

