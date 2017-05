Panika un nobrāzti ceļi - latviete stāsta par pieredzēto Mančestrā

Pēc sprādziena Lielbritānijas pilsētā Mančestrā, kurā bojā gāja 22 cilvēki, valdījusi panika un atsevišķi cilvēki nav varējuši tikt ārā no arēnas, intervijā Latvijas Radio stāstīja tur dzīvojošā latviete Jana Matulone.

Mančestrā amerikāņu dziedātājas Arianas Grandes koncertā, kurā 22.maija vakarā nogranda sprādziens, starp vairākiem desmitiem tūkstošiem apmeklētāju bijuši arī iedzīvotāji, to vidū pusaudži, no Latvijas. Gandrīz 11 gadu tur dzīvo Jana Matulone ar meitu Katrīnu. «Es viņai biju nopirkusi biļeti jau pirms pāris mēnešiem. Viņai bija tāds prieks iet uz to koncertu. Vakar es biju apslimusi un nevarēju viņu aizvest līdz koncertam, viņu aizveda māsasmeita,» stāsta Jana.

Jana ar meitu vienojusies, ka pusvienpadsmitos vakarā viņu sagaidīs vietā, kur pēc koncerta pulcējas dziedātājas fani. Tuvojoties arēnai, Janas auto apsteigusi pirmā policijas ekipāža.

«Visi skrēja gar malām, es [sapratu] – kaut kas nav kārtībā. Es viņai gribēju piezvanīt, un telefons nestrādāja. Tas bija tāds šoks! Panika, kā lai es bērnu sameklēju - 30 tūkstošu [cilvēku] arēnā. Es izlecu no mašīnas un vienkārši kliedzu: «Katrīna!» Un cilvēku jūra, visi raud. Visi tādā šokā. Meitenēm ceļi apdauzīti, jo viņas krīt un ceļas. (..) Es ieraudzīju viņu [meitu Katrīnu] un domāju: paldies Dievam, viss ir kārtībā!»

Pēc pirmā sprādziena šķitis, ka tas ir kāds no skatuves koncerta izskaņā mestajiem rozā baloniem. Taču kāds iebļāvies, ka tas ir spridzeklis.

«Un visi cilvēki pašķīrās. Tur tikai četri cilvēki palika, kas uzreiz tur nomira. Tas bija traģiski. Viņa saka – visur likās ir asinis. Pēc tam viņa dzirdēja šāvienus. Un tad kaut kāda gāzes smaka un dūmi. Tad aizbloķējās durvis, un viņa palika iekšā. Tas traģiskākais – viņa saprata, ka ir ieslodzīta iekšā arēnā un ārā netiek. Un tas cilvēks bija ar visiem, skatījās koncertu un visus redzēja sejā. Viņa nesaprot, kāpēc cilvēki to dara,» stāsta Jana.

Par pirmajām sajūtām stāsta arī Mančestras latviešu biedrības dibinātāja un turienes domes deputāte Dzidra Nūra: «Drausmīgi. Cilvēki pārdzīvo un rūpējas viens par otru. Mančestra ir ļoti multikulturāla pilsēta, un viņa tam tiks cauri.»

Ziņots, ka Lielbritānijas pilsētā Mančestrā, amerikāņu dziedātājas Arianas Grandes koncertā, pirmdienas, 22.maija, vakarā nogranda sprādziens, kurā gājuši bojā 22 cilvēki, bet vēl 59 ievainoti. Policija notikušo uzskata par iespējamu teroraktu, lai arī precīzs notikušā cēlonis vēl nav zināms.

