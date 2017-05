Radušās domstarpības par labierīcībām valdības mājā

Augstākajai tiesai (AT), kas atrodas zem viena jumta ar Ministru kabinetu (MK), radušās domstarpības ar valdību par labierīcību apsaimniekošanu, otrdien vēstīja raidījums «LNT Ziņas».

Neapmierināta ar to, kā Valsts kanceleja tās apsaimnieko, AT ir liegusi pieeju divās tualetēs. To durvis ir slēgtas ne vien valdības apmeklētājiem, bet arī ministriem, un izņēmumi tiek izdarīti tikai atsevišķās dienās.

Labierīcības atrodas gaitenī tajā ēkas pusē, kur atrodas tiesa, un tās ir valdības sēžu zālei vistuvāk esošās tualetes, kas pieejamas visiem valdības apmeklētājiem. Taču pirms aptuveni trīs nedēļām tualetes tika slēgtas. Labierīcību durvis tagad ir aprīkotas ar piekļuves kontroles sistēmu, un ar magnētiskajām kartēm, ko izsniedz Valsts kanceleja, tās atvērt nav iespējams.

Reklāma

Valsts kancelejā norāda, ka tualetes slēgusi AT.

«Labierīcības, par kurām jūs jautājat, atrodas, ja tā var teikt, AT pusē. Un AT acīmredzot uzskatīja par pareizu kaut kādu iemeslu dēļ piekļuves tiesības liegt apmeklētājiem,» raidījumam skaidroja Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja Linda Jākobsone.

Tualetešu aprīkošana ar piekļuves kontroles sistēmu AT izmaksājusi 385 eiro. Kā rakstiskā atbildē skaidro tiesas pārstāve Rasma Zvejniece, šīs labierīcības ir slēgtas, jo tās tikušas pārāk noslogotas.

«Tualetes ir pārveidotas lietošanai tikai AT darbiniekiem, jo tualešu tehniskais nodrošinājums nav atbilstošs apmeklētāju skaitam (nav pietiekams ūdens spiediens, līdz ar ko rezervuāri savlaicīgi nepiepildās). Par situāciju vairākkārt tika informēta Valsts kanceleja kā ēkas apsaimniekotājs, lūdzot šo problēmu novērst. Kamēr nav kapitāli pārbūvēti ūdens stāvvadi, novēršot tehniskās problēmas, situācija risināta, slēdzot tualetes citiem apmeklētājiem,» skaidro tiesa.

Tikmēr Valsts kancelejā jau saņemta pirmā sūdzība par nepieejamajām labierīcībām. Valsts kancelejā norāda, ka valdības apmeklētājiem ir pieejamas arī citas labierīcības, tikai līdz tām jāmēro nedaudz tālāks ceļš.

Taču šodien, kad notika valdības sēde, AT bija izdarījusi izņēmumu un, ņemot vērā Valsts kancelejas lūgumu, tualetes ļāvusi apmeklēt arī citiem, ne tikai saviem darbiniekiem. Tas pats gaidāms piektdien, kad ir lielāks apmeklētāju skaits, norāda tiesa. Tā gatava tualetes atvērt izņēmuma kārtā ar nosacījumu, ka Valsts kanceleja šajā laikā nodrošina apkopēju, kas uzrauga telpu stāvokli ne retāk kā ik pēc 30 minūtēm.

Saistītie raksti