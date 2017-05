Ierobežos fizisko personu ziedojumus partijām

Saeima ceturtdien, 25.maijā, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kas paredz pasākumus, lai novērstu iespēju fiziskām personām neatļauti iesaistīties līdzekļu ziedošanā vai dāvināšanā politiskajām partijām, portālu TVNET informēja parlamentā.

Plānots, ka fiziskās personas drīkstēs veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, kuru kopējais apmērs nedrīkstēs pārsniegt 30 procentus no šīs personas iepriekšējā taksācijas gadā deklarētajiem ienākumiem.

Patlaban fiziskās personas politiskās partijas var finansēt no saviem ienākumiem, kas gūti tajā pašā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru veidi noteikti likumā «Par nodokļiem un nodevām».

Izmaiņas likumā rosinātas, jo Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) dati par 2014.gadu, kad notika pēdējās Saeimas vēlēšanas, liecina, ka personas partijām nereti atvēlējušas vai nu pusi no savas naudas, vai arī visus pēdējos trīs gados legāli gūtos (deklarētos) ienākumus. Ziedotāji ikdienas tēriņus sedzot vēl no iepriekš iegūtiem līdzekļiem, un tas KNAB radot šaubas par gandrīz ceturtās daļas ziedojumu naudas patieso izcelsmi. Lielākā daļa no šiem ziedojumiem ir četru līdz 15 tūkstošu apmērā.

Ņemot vērā KNAB ierosinājumu, ar likuma izmaiņām paredzēts, ka par formāliem pārkāpumiem partijām netiks apturēta piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksa. Tas nepieciešams, jo patlaban piemērojamās sankcijas par partiju finansēšanas likuma pārkāpumiem ir nesamērīgas salīdzinājumā ar pārkāpuma smagumu, teikts likumprojekta anotācijā. Vienlaikus sankcijas plānots saglabāt pietiekami ietekmīgas, lai tās turpinātu pildīt savu preventīvo pārkāpumu novēršanas lomu.

Tāpat likuma grozījumi nepieciešami, lai varētu ieviest partiju dokumentu un finanšu atskaišu iesniegšanu KNAB elektroniski. Iesniegto informāciju par partiju finansiālo darbību jaunā sistēma ļaus izmantot dažādos griezumos, kā arī atvieglos šīs informācijas apstrādes un publicēšanas procesu, pauž grozījumu izstrādātāji KNAB. Datu bāzes ieviešana arī samazinās administratīvo slogu partijām, un tās ātrāk varēs saņemt informāciju par ziedojumu neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

Plānots, ka partijām pieeju Elektronisko datu ievades sistēmai piešķirs KNAB. Jaunās sistēmas izmantošanas kārtību, publicējot tajā informāciju par saņemtajām biedru naudām, iestāšanās naudām, ziedojumiem (dāvinājumiem) un nepieņemtajiem dāvinājumiem, kā arī gada pārskatu un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju, noteiks Ministru kabinets.

Likuma grozījumi Saeimā un atbildīgajā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā jāvērtē vēl arī otrajā un trešajā lasījumā.

