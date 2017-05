Pētījums: Tikai 23% Latvijas iedzīvotāju ir visi zobi

Tikai 23% Latvijas iedzīvotāju ir visi pastāvīgie zobi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums par 2016.gadu.

Apmēram 42% iedzīvotāju trūks no viena līdz pieciem zobiem, 16% trūkst no sešiem līdz desmit zobiem, savukārt 14% trūkst pat vairāk nekā desmit zobu. Vienlaikus 4% iedzīvotāju nav savu zobu.

SPKC dati liecina, ka tie cilvēki, kuriem ir visi savi zobi, galvenokārt ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Turklāt visi zobi ir 25% vīriešu, bet 22% sieviešu.

Reklāma

Pērn zobārstu neapmeklēja 47% Latvijas iedzīvotāju, savukārt 24% zobārstu apmeklēja vienu reizi. Vienlaikus 14% Latvijas iedzīvotāju zobārstu apmeklēja divas reizes, 7% - trīs reizes, 4% - četras, 2% - piecas, bet 3% iedzīvotāju gada laikā zobārstu apmeklēja sešas un vairāk reizes.

Visbiežāk zobārstu apmeklē vīrieši vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem, bet sievietes no 35 līdz 44 gadiem, savukārt no zobārsta apmeklēšanas visvairāk izvairās vīrieši vecumā no 55 līdz 64 gadiem un sievietes no 65 līdz 74 gadiem.

Arī zobu tīrīšanas paradumi iedzīvotājiem ir atšķirīgi, tomēr lielākā daļa jeb 53% iedzīvotāju zobus mazgā biežāk nekā reizi dienā. 35% iedzīvotāju zobus mazgā reizi dienā, bet 9% retāk nekā reizi dienā. 4% iedzīvotāji zobus nemazgā nemaz.

SPKC pētījuma tapšanas laikā notika 3596 intervijas. Kopumā aptaujā bija 128 jautājumi, kuri ietvēra informāciju par respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu, veselību un tās aprūpi, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un apmierinātību ar tiem. Tāpat respondentiem tika uzdoti jautājumi saistībā veselības paradumiem un centieniem tos mainīt, kā arī respondentu attieksmi pret veselību, veselības un drošības veicināšanu.

Saistītie raksti