Vairāki «Vienotības» deputāti kritizē Šnores izteikumus un vēršas pie VL-TB/LNNK vadības

Vairāki «Vienotības» deputāti vērsušies ar atklāto vēstuli pie nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK (VL-TB/LNNK) vadības saistībā ar politiķa Edvīna Šnores (VL-TB/LNNK) izteikumiem.

Deputāti Andrejs Judins (V), Lolita Čigāne (V) un Aleksejs Loskutovs (V) vēstulē citē Šnores pausto nacionālās apvienības izdevumā «Nacionālās ziņas» 2017.gada maijā: «Daudzas no okupācijas sekām ir pārvarētas, taču krieviskā vide vēl ar vien ir Latvijas realitāte. Kā savulaik teica sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš, ja vienreiz ielaidīs krievu uti kažokā, ārā to dabūt būs grūti. Patiešām, redzam, ka PSRS laika krievvalodīgie iebraucēji lai arī pastāvīgi gāna un sunī Latviju, prom nebrauc. Vismaz ne tādā apjomā, kā latvieši to vēlētos».

«Pat nevēršot uzmanību uz aizvainojošās, šovinistiskās un Eiropas politiķim necienīgās vārdkopas «krievu utis» lietošanu šajā vēstījumā, kas ir aizgūts no bijušā autoritārās diktatūras Sabiedrisko lietu ministra Bērziņa, ir jāvērš bažu pilns skatiens uz Edvīna Šnores pausto ideju iederību demokrātiskas Latvijas Satversmes politiskajos rāmjos,» uzskata Loskutovs, Judins un Čigāne.

Viņi norāda, ka minētā ministrija bija atbildīga par «propagandu, cenzūru un sabiedrības politisko uzraudzīšanu Kārļa Ulmaņa diktatūras laikā, kad ne vien tika īstenota Latvijas vēsturiskajām mazākumtautībām klaji naidīga politika - tika slēgtas mazākumtautību skolas, nacionalizēti uzņēmumi un notika etniski motivēta valsts pārvaldes tīrīšana, bet arī tik radīti būtiski pilsonisko brīvību ierobežojumi un notika represijas pret citādi domājošajiem».

«Vienotības» deputāti piebilst, ka nav izprotams, kā demokrātiskas, eiropeiskas Latvijas sabiedrībai uztvert šo Šnores vēstījumu mūsdienās. «Faktiski Edvīna Šnores paustie argumenti atsauc atmiņā pat ne autoritārās Ulmaņa diktatūras politisko retoriku, bet arī tajā laikā aizliegtās Vācu Nacionālsociālistiem tuvās Pērkonkrusta organizācijas politiskos vēstījumus un saukli «Latviju latviešiem»,» turpina politiķi.

Ņemot vērā, ka minētie Šnores uzskati esot pausti nacionālās apvienības priekšvēlēšanu izdevumā, deputāti vēlas no VL-TB/LNNK vadības noskaidrot, vai publikācijā paustie Šnores uzskati ir šī politiskā spēka oficiāla programmatiska nostāja, vai tā pārstāvji izpildvarā sev uzticēto nozaru pārvaldīšanā balstās šādos programmatiskos uzstādījumos.

Judins, Loskutovs un Čigāne atgādina, ka VL-TB/LNNK pārraudzībā ir Kultūras ministrija, kuras kompetencē ir sabiedrības integrācijas realizēšana, gan Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija, kuras kompetencē ir sabiedrības saliedēšanas politika.

