Bērnu drošība vasarā: Vai par savējiem jau parūpējies?

Ilustratīvs foto: Aiz Nacionālā mākslas muzeja norisinās Rīgas burbuļu parāde. Foto: Sintija Zandersone / LETA

Pirms vasaras brīvlaika sākuma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) iesaka ar bērniem pārrunāt drošas vasaras pavadīšanas pamatprincipus. Pagājušā gada statistika ir traģiska: ugunsgrēkos gāja bojā 95 cilvēki, no tiem četri bija bērni; ugunsnelaimēs cieta 302 cilvēki, no tiem 20 bērni. Turklāt atpūta pie ūdens pērn traģiski beidzās 44 cilvēkiem, to skaitā arī diviem bērniem, kuri noslīka.