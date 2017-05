«Latvijas Krājbankas» lietā «KPMG» pārstāvei aizdomās turētā statuss

Maksātnespējīgās «Latvijas Krājbankas» administratora «KPMG Baltics» pārstāvei un zvērinātai advokātei Unai Petrauskai Ekonomikas policija piemērojusi aizdomās turētās statusu, portālam TVNET apliecināja Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Advokātu padome pieprasījusi advokātei paskaidrojumu, lai varētu lemt, vai ir pamats Petrausku atstādināt no pienākumu pildīšanas. Rozenbergs pastāstīja, ka Ekonomikas policija informējusi par pašu faktu, taču plašāki skaidrojumi nav pieejami. Advokātu padomes priekšsēdētājs norādīja, ka šobrīd nekādi ierobežojumi advokātes darbībā nav likti.

«Padome saņēmusi vēstuli no policijas, [kurā] nenorādīts par ko ir kriminālprocess, bet ir lietas numurs. Advokātei ir aizdomās turamā statuss un nav piemēroti nekādi ierobežojumi. Saskaņā ar advokatūras likumu, ja advokātam ir aizdomās turamā statuss par darbībām, kas ir veiktas pildot advokāta pienākumus, tad padomei šī advokāta darbība būtu jāaptur. Savukārt, ja kriminālprocess nav saistīts ar tiešo pienākumu veikšanu, bet kādiem citiem apstākļiem, tad atstādināšana no pienākumu veikšanas nav nepieciešama. Ņemot vērā, ka policija sniedza īsu faktu, mēs esam palūguši skaidrojumu advokātei. Pēc skaidrojuma saņemšanas izvērtēsim, vai ir pamats atstādināt no pienākumu pildīšanas,» skaidroja Rozenbergs.

Martā TV3 vēstīja, ka «Latvijas Krājbanka» maksātnespējas process esot afēra, apgalvo kriminālprocesā par krāpšanu lielos apmēros aizdomās turētais uzņēmējs Edijs Ziediņš, kurš bija ar «Krājbanku» saistītās afērās ierautā bijušā aviokompānijas «airBaltic» līdzīpašnieka «Baltijas aviācijas sistēmas» valdes loceklis.

Ekonomikas policija atzinusi, ka noslēgumam tuvojas izmeklēšana par iespējamām nelikumībām Latvijas Krājbankas maksātnespējas procesā, kuru administrē starptautiska auditorkompānija KPMG. Aizdomās turamās personas statuss noteikts kādreizējam Baltijas aviācijas sistēmu valdes loceklim Edijam Ziediņam, savukārt pret viņa kolēģi Jāni Bankavu sākts kriminālprocess.

Lieta ierosināta 2015.gadā pēc Latvijas Krājbankas administratora iniciatīvas un vēršanās tiesībsargājošās iestādēs, apgalvo KPMG pārstāvis Oskars Fīrmanis. KPMG apgalvotais, ka palīdzējis piedalīties nozieguma novēršanā, gan ir pretrunā faktam, ka pērn Ekonomikas policija veica kratīšanu pašā KPMG birojā, kur tika izņemta virkne dokumentu un nopratināta joprojām Krājbankas maksātnespējas procesā iesaistītā advokāte Petrauska.

