Par ko nedrīkst nerunāt? Sarunu festivāls LAMPA gatavs iemirdzēties

Apziņas eksperimenti, praktiskās darbnīcas, performances, spēles, viktorīnas, diskusijas, izrādes un pat grēksūdzes – trešais Sarunu festivāls LAMPA neatstās vienaldzīgus pat visprasīgākos apmeklētājus. Šogad LAMPA sevi piesaka ar nebijušu vērienu – vairāk nekā 200 pasākumu par dažādām tēmām no dažādām vietām Latvijā un pasaulē. Par ko mūsu sabiedrībā nedrīkst nerunāt? To mēs, TVNET, jautājām LAMPA iesildīšanās pasākuma apmeklētājiem.

«Sarunu festivāla LAMPA «ēdienkarte» šogad piedāvās pilnu garšu buķeti – no karstām pašmāju valstsvīru debatēm līdz sarunām ar skandināvu kulta politiķiem, no uzņēmēju grēksūdzes līdz policijas aizturēšanai klātienē un tiešraidei no Cēsu nepilngadīgo kolonijas, no mākslinieciskas performances par Latviju 2068. gadā līdz unikālai pirmizrādei par latviešu un krievu attiecībām.

Pirms trim gadiem sākām ar bagātīgu 50 notikumu programmu, bet šogad Sarunu festivāls LAMPA pārspēj pats sevi. Tie būs vairāk nekā 200 pasākumu, kas atmosfēras ziņā salīdzināmi ar jaudīgu rokfestivālu, bet satura ziņā ar vēl nepieredzētu konferenci. Politiķi, uzņēmēji, žurnālisti un lēmumu pieņēmēji, rakstnieki, reperi, mākslinieki, filozofi un pat garīdznieki – LAMPĀ būs visi, un garlaicīgi nebūs nevienam!» uz Sarunu festivālu LAMPA aicina tā direktore Ieva Morica.

LAMPA atkal iemirdzēsies pēc nepilna mēneša, 30. jūnijā un 1. jūlijā Cēsu pils parkā. Ieeja – bez maksas. Nāc, klausies, diskutē!

LASI CITUR: Ar Sarunu festivāla LAMPA programmu var iepazīties šeit

